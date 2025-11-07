П’ятниця, 7 Листопада, 2025
В Україні ліквідували 14 шахрайських call-центрів

Прокурори Офісу генерального прокурора викрили та зупинили діяльність 14 шахрайських call-центрів, які працювали на території Запорізької, Рівненської, Черкаської областей та міста Києва. Про це повідомила пресслужба ОГП у п’ятницю, 7 листопада.

Слідство встановило, що схема функціонувала під виглядом «брокерських сервісів» та інвестиційних платформ. Її учасники представлялися працівниками міжнародних фінансових компаній і переконували громадян вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції».

📢 «Насправді жодних інвестицій не існувало — гроші одразу переказувались на рахунки організаторів», — уточнили в ОГП.

Серед постраждалих — громадяни України, країн Європейського Союзу та Азії. За попередніми оцінками, кількість ошуканих осіб може сягати кількох сотень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 800 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання, а також чорнові записи з персональними даними потерпілих і скриптами розмов, за якими оператори спілкувалися з клієнтами.

☝️ Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення організаторів мережі та осіб, які забезпечували фінансування та технічну підтримку цієї масштабної афери.

За даними прокуратури, діяльність call-центрів координувалася з-за кордону, а кошти виводилися через низку підставних компаній і криптовалютні гаманці.

У межах розслідування вирішується питання про повідомлення про підозру причетним особам і накладення арешту на вилучене майно.

👉 Також нагадаємо, що українські правоохоронці спільно з міжнародними партнерами викрили та затримали ще одного учасника мережі шахрайських кол-центрів. Вони діяли на території України та ошукували жителів Європейського Союзу.

