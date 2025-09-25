Четвер, 25 Вересня, 2025
В Україні чоловіків автоматично ставитимуть на військовий облік

В Україні відбулися зміни у сфері ведення військового обліку. Відтепер чоловіки у віці від 25 до 60 років, які раніше не перебували на обліку, будуть автоматично внесені до нього. Про це повідомило Міністерство оборони України, посилаючись на оновлення у Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Процес зняття з обліку також стане більш зручним. Йдеться про громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі. Відповідна процедура тепер автоматизована. Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ повинні протягом семи днів після досягнення працівником граничного віку робити відмітки у списках персонального військового обліку.

Окремо оновлення торкнулися і юнаків, яким виповнилося 17 років. Вони тепер можуть стати на військовий облік дистанційно за допомогою мобільного застосунку Резерв+, без особистого відвідування територіальних центрів комплектування і без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

☝️ У застосунку Резерв+ після останнього оновлення з’явився і новий статус — «вимагає базової загальновійськової підготовки». Це дозволяє ще більше спростити взаємодію громадян із системою обліку та зробити її більш прозорою.

👉 Також нагадаємо, раніше було повідомлено, що попри значну перевагу кремля  у мобілізаційних ресурсах, наявності достатньо великих запасів зброї, військовий потенціал росії поступово знижується.

