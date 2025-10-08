В окупованій Феодосії палає нафтобаза: дим видно на 12 км

У тимчасово окупованій Феодосії в Криму не вщухає потужна пожежа. Вогонь охопив нафтоналивний термінал у місцевому порту після влучного удару безпілотників у ніч проти 6 жовтня. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені виданням Радіо Свобода у вівторок, 7 жовтня.

На кадрах із супутника видно густий дим від палаючої нафтобази, який тягнеться на 12 кілометрів. Це свідчить про масштаб загоряння та значний обсяг пального російських загарбників, який продовжує вигоряти.

Зазначається, що нафтоналивний термінал у Феодосії вже не вперше стає ціллю ударів — попередня атака відбулася у жовтні 2024 року. Об’єкт вважається найбільшим у Криму. Його пропускна спроможність становить близько 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Колись цілі ємності дозволяли одночасно зберігати до 250 тисяч тонн пального.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 6 жовтня удари безпілотників були завдані по нафтобазі у Феодосії та по військовій частині поблизу Євпаторії. Внаслідок цього, за попередніми даними, на об’єктах відбулися вибухи, після яких почалася масштабна пожежа у Феодосії, яку досі не вдалося повністю ліквідувати.

1 з 11

Феодосійський термінал є стратегічним вузлом забезпечення паливом російських військ на півострові, тож його ураження може суттєво вплинути на логістику ворога.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти неділі, 5 жовтня, сталася атака дронів на НПЗ у місті Кстово Нижегородської області на росії.