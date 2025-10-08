Середа, 8 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

В окупованій Феодосії палає нафтобаза: дим видно на 12 км

Денис Молотов
Денис Молотов
В окупованій Феодосії палає нафтобаза: дим видно на 12 км

У тимчасово окупованій Феодосії в Криму не вщухає потужна пожежа. Вогонь охопив нафтоналивний термінал у місцевому порту після влучного удару безпілотників у ніч проти 6 жовтня. Про це свідчать супутникові знімки, оприлюднені виданням Радіо Свобода у вівторок, 7 жовтня.

На кадрах із супутника видно густий дим від палаючої нафтобази, який тягнеться на 12 кілометрів. Це свідчить про масштаб загоряння та значний обсяг пального російських загарбників, який продовжує вигоряти.

В окупованій Феодосії палає нафтобаза: дим видно на 12 км В окупованій Феодосії палає нафтобаза: дим видно на 12 км

Зазначається, що нафтоналивний термінал у Феодосії вже не вперше стає ціллю ударів — попередня атака відбулася у жовтні 2024 року. Об’єкт вважається найбільшим у Криму. Його пропускна спроможність становить близько 12 мільйонів тонн нафтопродуктів на рік. Колись цілі ємності дозволяли одночасно зберігати до 250 тисяч тонн пального.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 6 жовтня удари безпілотників були завдані по нафтобазі у Феодосії та по військовій частині поблизу Євпаторії. Внаслідок цього, за попередніми даними, на об’єктах відбулися вибухи, після яких почалася масштабна пожежа у Феодосії, яку досі не вдалося повністю ліквідувати.

Феодосійський термінал є стратегічним вузлом забезпечення паливом російських військ на півострові, тож його ураження може суттєво вплинути на логістику ворога.

👉 Також нагадаємо, що в ніч проти неділі, 5 жовтня, сталася атака дронів на НПЗ у місті Кстово Нижегородської області на росії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 147 бойових зіткнень, росіяни запустили 2214 дронів-камікадзе

ВІЙНА

На росії соцмережі перетворилися на простір тотального нагляду — СЗР

СУСПІЛЬСТВО

На Покровському напрямку – до чверті усіх боїв за добу: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Іспанські вчені зробили крок до створення вакцини проти хвороби Альцгеймера

СУСПІЛЬСТВО

Tomahawk можуть не надати Україні, але є варіант – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Сіверськодонецька МВА виплатила понад 600 тисяч гривень військовим та їхнім родинам

ЛУГАНЩИНА

Останні попередження та мирний план Трампа щодо ХАМАС

ПОЛІТИКА

Понад половина зі 158 боїв на фронті припала на три напрямки: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Луганська ОВА розглянула заявки військових: відхилено запити із завищеними цінами комерційних пропозицій

ЛУГАНЩИНА

У Лукашенка помітили маленький «орєшнік» путіна

ПОДІЇ

Загрожує ядерною катастрофою континентального масштабу: у МЗС відреагували на чергову ескалацію рф біля ЗАЕС

ПОДІЇ

Головною загрозою для режиму путіна можуть стати ветерани війни проти України – розвідка

ПОДІЇ

Диктатор путін погрожує США через ракети Tomahawk для України

ПОЛІТИКА

Нічна ворожа атака на Запоріжжя: одна загибла, десятеро поранених

ВАЖЛИВО

Пункти обігріву Луганщина створюватиме разом із приймаючими громадами

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"