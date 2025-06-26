В обхід санкцій: як росія ремонтує літаки — Yle

Стало відомо, що росія налагодила масштабну схему обходу західних санкцій та імпортувала авіаційні запчастини щонайменше на мільярд євро після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це свідчить розслідування фінської телерадіокомпанії Yle, яке базується на даних російської митниці.

🛬 З лютого 2022 по вересень 2024 року на росію ввезли авіаційні компоненти для літаків Airbus на 600 млн євро та для Boeing – на 400 млн євро. Це сталося попри діючі санкції ЄС і США, які забороняють постачання такої продукції до рф.

📢 Yle повідомляє, що рф побудувала глобальну мережу з понад 360 компаній, які забезпечують постачання запчастин з територій третіх держав, зокрема ОАЕ, Китаю, Туреччини, Габону.

📦 Серед імпортованих компонентів — двигуни, навігаційні прилади, електроніка, а також обладнання для пасажирських салонів та комплектуючі подвійного призначення, які можуть використовуватись і у військовій сфері.

Частина імпорту відбувається через мережу посередників. Це дозволяє таким гігантам, як Airbus і Boeing, формально дотримуватися санкційних обмежень, уникаючи прямих контрактів із рф.

Одним із головних отримувачів авіазапчастин на території росії є компанія S7 Engineering, що займається технічним обслуговуванням літаків західного виробництва.

📦 Окремі вантажі потрапляли на росію і через Індію. За даними журналістів Investigate Europe, з індійської території у рф було відправлено понад 700 вантажів. Вони містили критично важливі деталі — зокрема для військової авіації. Близько 25% таких поставок надійшли на адресу авіакомпанії Utair, яка перебуває під санкціями ЄС із грудня 2024 року.

✈️ Згідно з офіційними даними, російські перевізники експлуатують 1138 літаків. З них приблизно 66% — це моделі Boeing та Airbus, які здійснюють до 90% усіх пасажирських перевезень у рф.

Експерт з авіації з Дублінського технічного інституту Стівен Райт у коментарі Yle зазначив:

📢 «У питаннях безпеки росія відкотилася на роки назад. Про багато інцидентів ми просто не чуємо. Говорити про проблеми в росії може бути небезпечно для здоров’я».

Він також підкреслив, що після розпаду СРСР росія втратила більшість технологічних компетенцій у цивільному літакобудуванні. Тепер країна-агресорка змушена повністю залежати від західних технологій. За його словами, рф не здатна оперативно налагодити власне серійне виробництво необхідних компонентів.

☝️ Також з’ясувалось, що росія створила нову криптовалюту A7A5 у Киргизстані, щоб уникати західних санкцій та підтримувати фінансування своїх оборонних структур.