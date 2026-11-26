Обсяги переробки нафти на росії опустилися до найнижчого рівня за понад два десятиліття на тлі українських ударів по нафтопереробних заводах. Порівняно з 30 жовтня показник скоротився приблизно вдвічі й опустився нижче мінімумів, зафіксованих під час попередніх хвиль ударів цього року. Таку оцінку старший аналітик Rystad Energy Віктор Курілов навів у коментарі Bloomberg.

За підрахунками агентства, з кінця жовтня Україна атакувала щонайменше 18 російських НПЗ. Частина підприємств після пошкоджень продовжувала переробляти нафту в менших обсягах або невдовзі відновила роботу. Оцінка на 23 листопада передує повідомленням про нові удари по НПЗ 25 листопада, тож їхніх наслідків у цих цифрах ще немає.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році росія закрила доступ до більшості галузевих даних. Щоб оцінити фактичну переробку, Rystad Energy зіставляє супутникові знімки, дані про постачання сировини й рух танкерів та інформацію від представників галузі. У своєму попередньому огляді компанія прогнозувала, що в липні-грудні 2026 року російські НПЗ у середньому перероблятимуть близько 4 млн барелів на добу. Листопадова оцінка у 2,6–2,7 млн стосується окремої дати.

Бензин дорожчає, а Індія скорочує закупівлі російської нафти

У росії з 17 до 23 листопада середня споживча ціна бензину зросла на 0,52% порівняно з попереднім тижнем. Тижнем раніше зростання становило 0,09%, свідчать дані росстату.

Скорочення переробки всередині країни впливає і на торгівлю сирою нафтою. За даними Bloomberg, частину сировини, яку російські заводи не змогли переробити, спрямували на експорт. Водночас один із найбільших покупців – Індія – нарощує закупівлі на Близькому Сході.

За оцінкою Kpler, у листопаді Індія може імпортувати близько 1,7 млн барелів російської нафти на добу. Це майже на 40% менше за липневий рекорд у 2,8 млн барелів на добу. Водночас постачання з Іраку та Саудівської Аравії можуть сягнути найвищих обсягів із лютого, повідомляє Bloomberg.

👉 Також нагадаємо, що від кінця 2021 року до середини 2026-го чистий відтік приватного капіталу з росії становив $406 млрд. Такі розрахунки навів директор Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE) Торбьорн Беккер у дослідженні.