Купити генератор, пережити чергове подорожчання пального, не підняти ціни настільки, щоб розбіглися покупці, знайти гроші на зарплати та оренду. А наприкінці місяця ще й порахувати, чи залишилося щось на життя. Приблизно так сьогодні виглядає підприємництво для власника невеликого магазину в Україні.

Тепер держава пропонує додати до цього переліку ще й ПДВ.

24 листопада Міністерство фінансів оприлюднило законопроєкт, за яким платники єдиного податку першої, другої та третьої груп повинні будуть реєструватися платниками податку на додану вартість, якщо обсяг відповідних операцій за останні 12 календарних місяців перевищить 85 тисяч євро.

Для третьої групи ставку єдиного податку знизять із 5% до 3%. Підприємці першої та другої груп також зможуть залишатися на своїх групах, але сплачуватимуть ПДВ у разі перевищення встановленого порогу.

Нові правила пропонують запровадити з 1 січня 2028 року. Для частини підприємців передбачено автоматичну реєстрацію за даними попередньої податкової звітності та перехідний період без нарахування ПДВ за перший квартал 2028 року. У Міністерстві фінансів запевняють, що реформа сприятиме справедливій конкуренції, мінімізує зловживання спрощеною системою оподаткування та наблизить українське законодавство до європейського.

Станом на 26 листопада 2026 року документ залишається законопроєктом. Проте вже зараз можна порахувати, чого така справедливість може коштувати звичайному підприємцю.

Мільйони в касі, копійки в кишені

85 тисяч євро — це не прибуток, а оборот. За умовного курсу 50 гривень за євро йдеться про 4,25 млн гривень на рік, або близько 354 тисяч гривень на місяць. Для торгівлі це зовсім не обов’язково великі гроші. Причому перевищити встановлений поріг можна навіть без збільшення кількості покупців. Достатньо чергового подорожчання товарів. Виторг зросте, а заробіток підприємця може навіть зменшитися.

Візьмемо для прикладу невеликий магазин, власник якого працює на третій групі єдиного податку. Припустімо, щомісяця він продає товарів на 450 тисяч гривень. З цієї суми 350 тисяч витрачає на закупівлю товару, ще 50 тисяч — на зарплати з нарахуваннями, оренду та утримання магазину. До сплати власних податків залишається 50 тисяч гривень на місяць.

За рік підприємець отримує 5,4 млн гривень виторгу. Саме ця цифра приверне увагу податкової, хоча більшу частину грошей власник магазину вже віддав постачальникам та працівникам. Припустімо також, що товарів на три мільйони гривень на рік магазин закуповує у платників ПДВ, а ще на 1,2 млн — у неплатників. Усі продажі та закупівлі з ПДВ оподатковуються за стандартною ставкою 20%. Інші витрати в нашому прикладі не дають права на податковий кредит.

Порахуємо, що залишиться підприємцю, якщо після реформи він збереже ті самі ціни, обсяги продажу та витрати.

Показник за рік Без ПДВ З ПДВ Виторг від покупців 5 400 000 грн 5 400 000 грн Закупівля товарів 4 200 000 грн 4 200 000 грн Зарплати, оренда та інші витрати 600 000 грн 600 000 грн Єдиний податок 270 000 грн 135 000 грн Військовий збір 54 000 грн 45 000 грн ПДВ до сплати — 400 000 грн Залишок до сплати власного ЄСВ 276 000 грн 20 000 грн Залишок на місяць: 23 000 грн 1 667 грн

Звідки беруться ці цифри? ПДВ за ставкою 20% у кінцевій ціні товарів становить одну шосту їхньої вартості. Тому з 5,4 млн гривень, отриманих від покупців, 900 тисяч становитиме ПДВ.

Магазин має право зменшити цю суму на ПДВ, сплачений постачальникам. У нашому випадку це 500 тисяч гривень із трьох мільйонів гривень закупівель. За умови належно оформленого податкового кредиту до бюджету потрібно буде перерахувати різницю — 400 тисяч гривень.

Єдиний податок за ставкою 3% та військовий збір за ставкою 1% розраховуватимуться з доходу без ПДВ, тобто з 4,5 млн гривень. Це відповідає чинним положенням Податкового кодексу щодо визначення доходу платників єдиного податку.

Військовий збір також нікуди не зникне одразу після завершення війни. У квітні 2026 року парламент продовжив його сплату ще на три календарні роки після року припинення або скасування воєнного стану.

У результаті замість 23 тисяч гривень на місяць власнику магазину залишиться менш як 1700 гривень.

Цього не вистачило б навіть на мінімальний ЄСВ за себе, який у 2026 році становить 1902,34 гривні на місяць.І це ще без додаткових витрат на ведення обліку ПДВ. Звичайно, наш розрахунок умовний. Він показує повний рік роботи за новими правилами без урахування перехідних пільг 2028 року. У кожного підприємця своя структура закупівель, витрат та торговельної націнки.

Навіть якби магазин закуповував усі товари у платників ПДВ за тією самою загальною ціною, за інших незмінних умов його місячний залишок до сплати власного ЄСВ скоротився б із 23 тисяч до приблизно 18,3 тисячі гривень.

Щоб за початкового сценарію зберегти свій попередній заробіток, власнику довелося б підвищити роздрібні ціни в середньому майже на 6%. І це за умови, що після подорожчання покупці продовжать купувати стільки ж товарів, а постачальники не піднімуть своїх цін.

У сфері послуг ситуація може бути ще складнішою. Зарплати працівників та власна праця підприємця не створюють податкового кредиту. Перукар, майстер з ремонту побутової техніки чи власник невеликої майстерні можуть мати значно менше можливостей компенсувати ПДВ, ніж торговельне підприємство.

Отже, за реформу врешті можуть заплатити або покупці через підвищення цін, або самі підприємці через скорочення заробітків. А найімовірніше, залежно від конкретного бізнесу, — і ті, й інші.

Чужі схеми — спільні проблеми

Мінфін пояснює необхідність реформи, зокрема, боротьбою зі штучним дробленням великого бізнесу. Йдеться про випадки, коли за десятками формально незалежних ФОПів фактично стоїть одна компанія, яка в такий спосіб мінімізує податки. Проблема існує. Але чому її вирішення має починатися з додаткових податків для підприємців, які до таких схем не мають жодного стосунку?

Власник торговельної мережі може шукати способи обійти новий ліміт. Власнику одного магазину, який працює разом із членами своєї родини, дробити особливо нічого.

Ще 26 січня 2026 року Рада бізнес-омбудсмена оприлюднила свою позицію щодо попереднього законопроєкту про обов’язкове ПДВ для спрощенців. Тоді Мінфін пропонував встановити поріг реєстрації на рівні одного мільйона гривень. Рада звернула увагу на те, що держава недооцінює витрати підприємців на адміністрування податку. В аналізі попереднього законопроєкту такі витрати оцінили у 2751 гривню на рік. Натомість за дослідженнями, на які посилалася Рада бізнес-омбудсмена, вони могли сягати близько 120 тисяч гривень. Різниця — більш ніж у 40 разів.

Крім того, підприємці ризикують зіткнутися з блокуванням податкових накладних, втратою доступу до частини оборотних коштів та необхідністю доводити податковій реальність проведених операцій. Рада бізнес-омбудсмена запропонувала підвищити поріг реєстрації з урахуванням інфляції, провести аудит системи моніторингу податкових накладних та запроваджувати зміни поступово.

Першу з цих проблем Мінфін частково врахував, піднявши запропонований поріг до 85 тисяч євро. Проте питання вартості адміністрування ПДВ та роботи податкових органів залишаються не менш суттєвими.

У березні Спілка українських підприємців закликала відкласти додатковий фіскальний тиск на спрощену систему до завершення воєнного стану. Бізнес пропонував державі зосередитися на боротьбі з контрабандою, тіньовими ринками та використанням спрощеної системи для ухилення від оподаткування. Ці застереження стосувалися попередньої редакції реформи. Однак підвищення порогу реєстрації саме по собі не вирішує всіх порушених тоді питань.

Як раніше повідомляв «Ірта-fax», 11 листопада парламент ухвалив закон щодо спрощення адміністрування ПДВ. Зокрема, він передбачає можливість квартального звітування для ФОП замість щомісячного. Документ 12 листопада направили на підпис президенту. Менше звітності — це добре. Але навіть найзручніша електронна декларація не поверне підприємцю грошей, яких він позбудеться через додаткове податкове навантаження.

Особливо цікаво на цьому тлі читати пояснювальну записку до нового законопроєкту Мінфіну. У восьмому розділі документа його розробники зазначають, що реалізація законопроєкту не матиме безпосереднього впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці та рівень зайнятості населення. Водночас у пояснювальній записці немає докладних розрахунків того, як зміниться рентабельність малих підприємств у різних галузях, наскільки зростуть їхні витрати та як це може позначитися на цінах.

Хотілося б зрозуміти, на підставі чого тоді зроблено такий оптимістичний висновок щодо зайнятості та ринкового середовища.

Європейські податки. А коли європейські умови?

Один із головних аргументів Мінфіну — відповідність запропонованого порогу європейському законодавству. Дійсно, стаття 284 Директиви Ради ЄС 2006/112/ЄС дозволяє країнам Євросоюзу встановлювати національний поріг звільнення малого бізнесу від ПДВ на рівні до 85 тисяч євро річного обороту.

І міжнародні зобов’язання України також цілком реальні. У меморандумі з Європейським Союзом щодо макрофінансової допомоги передбачено реформу пільгових режимів оподаткування, яка має забезпечити щонайменше 70 млрд гривень додаткових надходжень на рік.

Йдеться про цілий комплекс заходів, серед яких протидія штучному дробленню підприємств, зміни ставок оподаткування та наближення законодавства до європейської директиви. Окремим пунктом передбачено спрощення адміністрування ПДВ для фізичних осіб-підприємців. А в документах програми співпраці України з МВФ уже безпосередньо йдеться про скасування винятку щодо обов’язкової реєстрації спрощенців платниками ПДВ та підвищення відповідного порогу з 1 січня 2028 року.

Тому було б неправильно стверджувати, що українські чиновники самі вигадали міжнародні вимоги. Проте це не звільняє їх від відповідальності за те, як саме ці домовленості реалізовуватимуться в Україні. Адже директива ЄС не визначає для українського підприємця ставки єдиного податку, військового збору чи ЄСВ. Вона не встановлює українських процедур блокування податкових накладних. Не вона визначає й умови, за яких підприємці отримуватимуть допомогу після втрати майна через війну. Усе це залежить від рішень української держави.

Європейському підприємцю теж доводиться рахувати витрати, платити податки та конкурувати за покупця. Але власнику магазину в Польщі чи Німеччині не потрібно регулярно зупиняти роботу через російські обстріли енергетичної інфраструктури або купувати генератор, щоб не зіпсувався товар у холодильниках.

Для підприємців із Луганщини, Донеччини та інших окупованих територій ситуація ще складніша. Дехто вже двічі втратив свою справу — у 2014-му та після повномасштабного вторгнення у 2022 році. Люди, які на новому місці відкрили магазин, кав’ярню чи майстерню, самостійно забезпечують себе роботою, утримують родини, винаймають житло, а нерідко ще й дають роботу іншим переселенцям. Саме таких людей Україні доведеться переконувати залишатися в країні. І саме таких підприємців вона потребуватиме для післявоєнного відновлення.

Державі потрібні гроші на оборону. Україні необхідна міжнародна фінансова підтримка. Податкові схеми великого бізнесу потрібно ліквідовувати, а правила конкуренції — робити справедливими. Але держава також має бути зацікавлена в тому, щоб підприємцю було вигідніше працювати легально, ніж закритися або піти в тінь.

Перш ніж запроваджувати нові податкові обов’язки, уряду варто було б оприлюднити розрахунки їхніх наслідків для різних видів малого бізнесу, оцінити можливий вплив на ціни та зайнятість, запропонувати дієві запобіжники від свавілля податкових органів. І нарешті розібратися з тими, хто використовує ФОПів як прикриття для великого бізнесу.

Бо європейські податки можна запровадити одним законом, а відновлювати закриті підприємства, повертати людей та створювати робочі місця доведеться роками.