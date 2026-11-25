Європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів щодо завершення війни росії проти України. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила 25 листопада в Європарламенті у Страсбурзі. Дату й місце наступної зустрічі вона у виступі не назвала.

📢 «Ми повинні дати дипломатії якнайкращий шанс на успіх. Сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді переговорів. Це важливо, оскільки безпека України безпосередньо впливає на нашу безпеку», – сказала фон дер Ляєн.

До європейської команди увійдуть представники інституцій ЄС, Франції, Німеччини, Італії, Польщі та Великої Британії. Такий формат погодили 13 листопада на неформальній зустрічі лідерів ЄС у Дубліні. Команда координуватиме свою позицію з усіма державами-членами Євросоюзу, повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Європейські партнери вже долучалися до окремих консультацій під час переговорів 10-11 листопада в Абу-Дабі. Перед тристоронніми переговорами України, США та росії українська й американська делегації зустрілися з представниками ЄС, НАТО, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії. Учасники наголосили, що майбутні домовленості мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України та передбачати надійні гарантії безпеки, йдеться у спільній заяві за підсумками консультацій.

Після зустрічі з володимиром путіним у москві 12 листопада спецпосланець президента США Стів Віткофф повідомив, що європейці долучаться до наступного раунду. Того ж дня Віткофф і Джаред Кушнер зустрілися в Дубліні з шостим президентом України В.О. Зеленським. Там вони обговорили результати переговорів і подальші дипломатичні кроки.

Чого ЄС очікує від москви та яку підтримку готує для України

Фон дер Ляєн нагадала про два кроки, які 19 листопада обговорили на зустрічі Коаліції охочих у Берліні.

Перший – припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі на весь зимовий період.

– припинення ударів по українській енергетичній інфраструктурі на весь зимовий період. Другий – перемир’я, яке забезпечило б безпечне проходження суден із продовольством Чорним морем.

За словами президентки Єврокомісії, згода москви на ці кроки стала б ознакою готовності до змістовних переговорів. Обидва заклики зафіксовані у спільній заяві України, Німеччини, Франції та Великої Британії.

Нові санкції

Єврокомісія також представила пропозиції до 22-го пакета санкцій. Серед них – обмеження операцій із близько 60 російськими банками та внесення понад 70 суден до санкційного списку за зв’язок із російським тіньовим флотом.

Окремо Єврокомісія запропонувала надати Україні до €45 млрд додаткового фінансування у 2027 році. З цієї суми до €20 млрд можуть спрямувати на підтримку держбюджету, а до €25 млрд – на військові потреби. Фінансування України на 2027 рік внесено до порядку денного засідання Європейської ради 26–27 листопада.