OpenAI та двоє колишніх працівників Apple 27 листопада подали зустрічні вимоги до федерального суду Північного округу Каліфорнії. Як ідеться в судовому документі, загалом відповідачі висунули 12 вимог у межах справи, яку Apple розпочала в липні 2026 року. Суперечка стосується розробок для споживчих пристроїв зі штучним інтелектом, переходу працівників між компаніями та відносин із постачальниками.

OpenAI стверджує, що один із її колишніх співробітників забрав конфіденційні матеріали про майбутні пристрої, коли повернувся на роботу до Apple. Компанія вперше повідомила суду про цей випадок у жовтні. У листопадовому документі OpenAI також звинуватила Apple в тиску на постачальників, які працюють з обома компаніями. За версією OpenAI, виробник iPhone намагався обмежити їхню участь у розробці її пристроїв.

Окрема частина зустрічних вимог стосується зберігання робочих матеріалів. Відповідачі стверджують, що Apple заохочувала працівників користуватися особистими обліковими записами iCloud та iMessage для роботи. За їхньою версією, коли працівники повідомляли про перехід до конкурента, Apple пропонувала їм звільнитися того самого дня. Автори позову вважають, що така практика ускладнювала відокремлення робочих файлів і листування від особистих даних та створювала підстави для подальших претензій до колишніх співробітників.

З чого почалася справа і що відповіла Apple

Apple подала первинний позов 10 липня. Компанія звинуватила OpenAI та двох своїх колишніх працівників, Чанга Лю і Танга Ю Тана, у неправомірному отриманні та використанні даних про її технології, виробничі процеси й пристрої, які ще не вийшли на ринок. За версією Apple, ці матеріали могли допомогти OpenAI у розробці власного пристрою. OpenAI заперечила звинувачення.

У відповідь на зустрічний позов представник Apple заявив виданню AppleInsider, що компанія вважає нові вимоги спробою відвернути увагу від суті липневого позову. Apple наполягає, що йдеться про навмисне отримання й використання її конфіденційної інформації. Раніше, за повідомленням CNN, Apple заявляла, що не виявила у своїх системах конфіденційних матеріалів OpenAI, і висловила готовність співпрацювати, якщо такі дані знайдуть.

Обидві сторони попросили про розгляд за участю присяжних. Початок процесу призначено на 19 липня 2027 року. Суд ще не вирішив по суті, чи були порушені права будь-якої зі сторін на комерційні таємниці.

Підрозділ io Products, який також бере участь у справі, приєднався до OpenAI у 2025 році. Тоді OpenAI оголосила про співпрацю з колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом і його студією LoveFrom над новими продуктами.

👉 Також нагадаємо, що у середу, 25 листопада 2026 року, у роботі сервісів штучного інтелекту компанії OpenAI стався масштабний технічний збій. Користувачі в різних країнах світу, зокрема в Європі та Україні, зафіксували масові помилки під час генерації відповідей у ChatGPT.