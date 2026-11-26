До загального фонду державного бюджету України надійшло 450 млн доларів за двома програмами Світового банку. Програма RISE підтримує малий і середній бізнес, а SURGE допомагає державі й громадам планувати та фінансувати відбудову. Про надходження коштів 26 листопада повідомив Мінфін.

Із загальної суми 415 млн доларів Україна залучила як позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку під гарантії уряду Японії. Ще 35 млн доларів надійшли як кредит Міжнародної асоціації розвитку. Обидві установи входять до Групи Світового банку.

📢 «Обидві працюють за одним принципом: кошти надаються за досягнуті показники», – пояснив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

За що Україна отримала кошти та на що спрямовані програми

За програмою RISE до бюджету надійшло 225 млн доларів. З них 190 млн – позика під гарантії Японії, ще 35 млн – кредит Міжнародної асоціації розвитку. Світовий банк підтвердив виконання Україною низки показників:

20 тисяч підприємців і підприємств отримали фінансування або послуги за оновленими програмами державної підтримки бізнесу.

отримали фінансування або послуги за оновленими програмами державної підтримки бізнесу. 100 тисяч заяв подали через електронну систему єДозвіл.

подали через електронну систему єДозвіл. Представники 500 компаній пройшли навчання щодо стандартів продукції, узгоджених із вимогами ЄС, а також стандартів сталого розвитку.

Програма RISE діє з 2024 року. Вона охоплює розвиток цифрових послуг для підприємців, удосконалення державних програм підтримки та покращення доступу українського бізнесу до зовнішніх ринків.

Ще 225 млн доларів Україна отримала за програмою SURGE. Уся ця сума надійшла під гарантії уряду Японії. Це частина другого пакета додаткового фінансування програми на 584,25 млн доларів. Угоду про позику підписали 29 червня 2026 року, а 13 липня вона набула чинності.

Як зазначає Світовий банк, SURGE має покращити управління публічними інвестиціями та допомогти тісніше пов’язати розподіл коштів із потребами громад у відбудові й наданні послуг. Програма також підтримує державні та місцеві органи влади в підготовці й реалізації проєктів відновлення.

Раніше, 28 жовтня, Україна отримала 404,5 млн доларів за проєктом THRIVE для підтримки системи охорони здоров’я. У вересні уряд залучив 841 млн доларів від Світового банку під гарантію Канади для відшкодування бюджетних видатків на пенсії.

👉 Також нагадаємо, що Болгарія готова взяти участь у фінансуванні бюджетної підтримки України в межах нового кредиту ЄС на 2027 рік. Про це прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев.