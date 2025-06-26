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Криптовалюта рф для гібридної війни: що відомо про A7A5

Денис Молотов
Денис Молотов
Криптовалюта рф для гібридної війни: що відомо про A7A5

З’ясувалось, що росія створила нову криптовалюту A7A5 у Киргизстані, щоб уникати західних санкцій та підтримувати фінансування своїх оборонних структур. Про це у середу, 25 червня, повідомляє видання Financial Times, посилаючись на власні джерела.

🔍 За інформацією журналістів, до проєкту було залучено російський Промсвязьбанк. Ця установа перебуває під санкціями США через участь у фінансуванні російського військово-промислового комплексу. До створення також долучився Ілан Шор – молдовський олігарх, пов’язаний зі скандалом навколо розкрадання мільярда доларів з молдовських банків.

☝️ Запуск криптовалюти A7A5 відбувся у лютому на території Киргизстану. Після цього в країні розпочала роботу спеціалізована криптобіржа Grinex, яка обслуговує торгівлю A7A5, російськими рублями та стейблкоїном USDT.

📊 За даними FT, в обігу перебуває близько 12 мільярдів токенів A7A5, що оцінюється у $156 мільйонів. Водночас щоденні перекази в мережі перевищують номінальну капіталізацію у кілька разів, що свідчить про активну спекулятивну або сірого характеру діяльність.

📉 Загальна сума транзакцій, здійснених через криптогаманці, становить $9,3 мільярда. Учасниками цих операцій є обмежене коло користувачів, які, ймовірно, діють в інтересах державних структур або афілійованих компаній.

Крім фінансової діяльності, A7A5, як стверджується, використовується і для ведення гібридної війни, включно з політичним впливом у низці країн, де відсутній ефективний контроль за криптообігом.

Представники західної розвідки вбачають у цьому інструмент спробу кремля відновити глобальні фінансові важелі впливу попри міжнародну ізоляцію та поступове блокування традиційних каналів оплати.

☝️ Також раніше стало відомо, що Європейський Союз готується ухвалити черговий, 18-й санкційний пакет проти російської федерації, однак без змін до обмежень на ціну нафти.

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