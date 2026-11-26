Президент США Дональд Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликали росію утриматися від будь-яких дій, які можуть призвести до поширення війни за межі України. Вони зустрілися ввечері 25 листопада в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді. Наступного дня НАТО оприлюднило їхню спільну заяву.

Трамп і Рютте наголосили, що застереження стосується як навмисних, так і ненавмисних дій. Вони також заявили про необхідність якомога швидше досягти мирного врегулювання. У спільній заяві не уточнили, яких саме кроків очікують від москви.

Серед інших тем зустрічі були конфлікт довкола Ірану, виконання домовленостей самітів НАТО в Гаазі та Анкарі. А також подальше збільшення оборонних видатків та інвестицій в оборонну промисловість у США й інших країнах Альянсу. Подробиць обговорення щодо Ірану в документі не навели, зазначає Reuters.

Як союзники відреагували на падіння ракет у Польщі

20 листопада під час масованої атаки росії на Україну три крилаті ракети Х-101 порушили повітряний простір Польщі та впали на її території. Польський прем’єр Дональд Туск назвав інцидент навмисною провокацією і звернув увагу на те, що це сталося неподалік району міжнародних навчань Коаліції охочих.

24 листопада МЗС Польщі викликало російського дипломата та заявило, що ракети створили реальну загрозу для мешканців країни.

На прохання Варшави 23 листопада відбулося позачергове засідання Північноатлантичної ради. Союзники висловили солідарність із Польщею, а командування НАТО направило до країни літак дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, повідомило польське представництво при Альянсі.

Після засідання Bloomberg повідомив, що Польща запропонувала союзникам розглянути перехоплення російських ракет над Україною, якщо вони прямують у бік території НАТО. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик не підтвердив, що Варшава знову порушила це питання. За його словами, під час попередніх консультацій Альянс таку ідею не підтримав.