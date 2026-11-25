У середу, 25 листопада, «Київводоканал» звернувся до мешканців і підприємств столиці із проханням зменшити споживання води. Після російських ударів по критичній інфраструктурі міста ощадливе споживання має допомогти підтримати роботу водопостачання та водовідведення, поки фахівці працюють над стабілізацією систем.

Киян просять використовувати воду за потреби й уникати зайвих витрат. Промисловим підприємствам та іншим великим споживачам рекомендують, де це можливо, скоротити використання води у виробничих і технологічних процесах або перенести роботи, для яких потрібні значні обсяги.

📢 «Зменшення водоспоживання допоможе знизити навантаження на обладнання та підтримати стабільну роботу міської інфраструктури», – наголосили у «Київводоканалі».

Як відновлювали подачу води та що готують на випадок перебоїв

Після російської атаки 20 листопада «Київводоканал» повідомив про пошкодження своїх об’єктів та зниження тиску у водопровідній мережі Печерського району. Під час удару на робочих місцях загинули Дмитро Петров і Віталій Крючек. Ще семеро працівників постраждали, уточнило підприємство.

Увечері 22 листопада підприємство повідомило, що тиск у мережах Голосіївського, Святошинського, Солом’янського, Шевченківського та Подільського районів стабілізували до мінімальних нормативних показників. На той час відновлювальні роботи на пошкодженому об’єкті тривали, а тиск міг змінюватися під час налагодження обладнання.

23 листопада уряд доручив місцевій владі та водоканалам підготувати графіки скидання стічних вод підприємствами й роботи державних і комунальних закладів. Це має зменшити навантаження на каналізацію в години пік. Лікарні та інші критично важливі об’єкти мають працювати безперервно, повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Міста також мають пришвидшити встановлення резервного живлення на критичних об’єктах водопостачання та водовідведення. На випадок суттєвих пошкоджень і тимчасових обмежень місцева влада має підготувати схеми підвезення питної й технічної води та оперативно інформувати мешканців.