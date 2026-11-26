Консорціум на чолі з компанією Eldridge американського мільярдера Тодда Боелі підписав угоду про придбання Lukoil International GmbH, яка володіє нафтовими й газовими активами «лукойлу» за межами росії. Про це 25 листопада повідомив консорціум. До групи покупців увійшли державна Корпорація міжнародного фінансування розвитку США (DFC), Catena Investment Holding з ОАЕ та американська Xtellus Partners.

За умовами угоди консорціум планує обміняти обмежені в обігу акції «лукойлу» та інших російських компаній на 100% частки в Lukoil International. Такий обмін, за заявою покупців, дозволить провести операцію без прямого грошового платежу російській стороні. Боелі та представник DFC оцінили пакет цінних паперів для обміну приблизно в 10 млрд доларів, повідомляє Reuters. Окремо двоє співрозмовників агентства оцінили сам міжнародний портфель приблизно в 16 млрд доларів.

За даними Reuters, портфель охоплює діяльність приблизно у 40 країнах. Видобувні активи розташовані в 11 державах, серед яких Азербайджан і Казахстан, і забезпечують близько 350 тисяч барелів нафтового еквівалента на добу, за даними консорціуму. До портфеля також входять НПЗ в Болгарії, Нідерландах і Румунії, міжнародний трейдер Litasco та понад 2000 АЗС у 16 країнах.

Яку частку можуть отримати США та хто має погодити угоду

За умовами угоди DFC отримає частку від імені уряду США. Її розмір сторони не розкрили. За даними Reuters, ця частка дасть Вашингтону можливість брати участь в управлінні компанією та отримувати частину майбутнього прибутку після того, як приватні інвестори повернуть вкладені кошти й отримають погоджену дохідність.

Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) пояснило, що чинна генеральна ліцензія дозволяє вести переговори й укладати умовні договори до 19 грудня 2026 року. Для передачі активів потрібен окремий дозвіл. Під час розгляду OFAC оцінюватиме, чи розірве угода зв’язки міжнародного бізнесу з «лукойлом» і чи не отримає підсанкційна компанія негайної фінансової вигоди. США запровадили санкції проти «лукойлу» в жовтні 2025 року, щоб скоротити надходження, які росія може використовувати для фінансування війни проти України.

Участь державної корпорації в угоді викликала критику в Конгресі. Провідний демократ у Комітеті Палати представників із закордонних справ Грегорі Мікс закликав адміністрацію зупинити участь DFC. На його думку, такий крок обходить запроваджену Конгресом заборону на інвестиції DFC у росію.

Звіти Федеральної виборчої комісії США фіксують два окремі внески на загальну суму 2 млн доларів. Боелі особисто перерахував 1 млн доларів політичному комітету MAGA Inc., який підтримує Дональда Трампа. Ще 1 млн доларів внесла Eldridge Business Services до інавгураційного комітету Трампа і Венса.

Також нагадаємо, що представник президента США Трампа Джаред Кушнер заявив, що наприкінці грудня 2025 року Україна нібито атакувала резиденцію путіна. Цей епізод, на його думку, загальмував переговори про завершення війни.