російські війська вдень 28 листопада атакували Київ безпілотниками. О 13:48 міський голова Віталій Кличко повідомив про вибухи у столиці та закликав мешканців перебувати в безпечних місцях. О 14:04 він підтвердив влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

📢 «У деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням».

За словами Кличка, фахівці з’ясовують ступінь пошкоджень. Станом на 15:00 міська влада не оприлюднила переліку районів, де удар спричинив перебої, і не повідомила про постраждалих унаслідок цієї атаки в столиці. Під час повітряної тривоги КМВА закликала мешканців пройти до найближчих укриттів.

Де перевірити інформацію про світло й воду

Інформацію про відключення електроенергії за своєю адресою можна перевірити на сайті ДТЕК Київські електромережі. Повідомлення про планові та аварійні відключення води публікує Київводоканал.

Ще 25 листопада «Київводоканал» закликав мешканців ощадливо користуватися водою через навантаження на системи водопостачання й водовідведення після попередніх російських атак. До підприємств та інших великих споживачів тоді звернулися з проханням за можливості відкласти роботи, що потребують значних обсягів води.

Міста також мають пришвидшити встановлення резервного живлення на критичних об’єктах водопостачання та водовідведення. На випадок суттєвих пошкоджень і тимчасових обмежень місцева влада має підготувати схеми підвезення питної й технічної води та оперативно інформувати мешканців.

Денній атаці на Київ передував нічний обстріл України. За ранковим зведенням Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 28 листопада російські війська запустили 162 безпілотники, з яких 141 збили або подавили. Влучання зафіксували на 13 локаціях по країні.