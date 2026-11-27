Супутниковий зв’язок «Starlink» і «Starshield» повернувся до звичного режиму роботи на території, яку контролює Україна. На тимчасово окупованих територіях обмеження залишаються, сказав шостий президент України В.О. Зеленський в інтерв’ю BBC News Україна. Він відповідав на запитання про скарги військових, яким перебої супутникового зв’язку ускладнювали роботу.

📢 «До цього у нас було більше проблем, але американська сторона надіслала деякі позитивні сигнали», – сказав Зеленський.

За словами президента, обмеження на окупованій території заважають українським підрозділам вчасно перехоплювати реактивні ударні дрони. Зеленський пояснив, що можливість перехоплення лише після того, як дрони опиняються над підконтрольною територією, скорочує час на захист енергетики та інших об’єктів інфраструктури.

Що відомо про рішення щодо обмежень

На запитання, чи стоїть за обмеженнями Білий дім, Зеленський відповів, що за технічний бік відповідає SpaceX. За його словами, з’ясувати, хто ухвалив політичне рішення, поки не вдалося.

📢 «Це як пінг-понг, ми питаємо одну сторону, вони кажуть, це інші, ми питаємо інших, вони кажуть, що це не вони», – розповів президент.

Зеленський порівняв ситуацію з постачанням ракет для систем «Patriot». На його думку, і зняття обмежень супутникового зв’язку, і передача ракет залежать від політичних рішень.

ℹ️ «Starlink» – комерційна мережа супутникового зв’язку. «Starshield» використовує технології «Starlink» і призначений для захищеного зв’язку та інших завдань державних замовників у сфері безпеки, пояснює SpaceX.

Ще 24 жовтня Зеленський повідомляв про відновлення швидкості обох сервісів до рівня, який був до запровадження обмежень. Уже 12 листопада на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент знову повідомив про перебої «Starshield» уздовж лінії фронту й на тимчасово окупованих територіях.

👉 Також нагадаємо, що сенатор-демократ від штату Делавер Кріс Кунс заявив, що обмеження в роботі «Starshield» мають стати предметом слухань у Сенаті США. На Міжнародному безпековому форумі в канадському Галіфаксі він сказав, що зробить це питання одним із перших у порядку денному, якщо очолить сенатський Комітет з міжнародних відносин.