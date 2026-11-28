Прессекретар путіна дмітрій пєсков 27 листопада заявив, що росія нібито перебуває у ворожому оточенні, і назвав її ядерні сили гарантією безпеки. Ці слова він сказав журналістам, коментуючи поїздку путіна до сєвєродвінська. На заяву звернуло увагу видання The Moscow Times.

📢 «Наша країна зараз перебуває в дуже й дуже ворожому оточенні, тому ядерна тріада є надійною гарантією нашої безпеки», – сказав пєсков.

Речник кремля також заявив, що за нинішніх геополітичних умов значення ядерних сил для росії підтверджується щодня. Того дня путін узяв участь у церемонії підняття прапора на атомному підводному човні «пермь».

ℹ️ Ядерною тріадою називають три складові стратегічних ядерних сил – міжконтинентальні балістичні ракети наземного базування, підводні ракетоносці та стратегічну бомбардувальну авіацію.

Що заявляли москва, американський переговорник і НАТО

23 листопада заступник голови ради безпеки рф дмітрій мєдвєдєв припустив можливість превентивного ядерного удару в разі гіпотетичної передачі Україні ядерної зброї. Він водночас визнав, що російська ядерна доктрина прямо не передбачає превентивного застосування такої зброї.

Ще 1 жовтня путін заявив, що в разі прямого нападу на територію росії, зокрема калінінградську область, москва розглядатиме застосування всіх наявних озброєнь.

Напередодні, 30 вересня, генерального секретаря НАТО Марка Рютте запитали про ризик ядерного удару по країнах Балтії після повідомлень про російське попередження Альянсу щодо калінінграда. Рютте відповів, що не вважає цей ризик реальним, і закликав москву припинити ядерні погрози та війну проти України.

Кушнер розповів в інтерв’ю, опублікованому 25 листопада, що під час переговорів путін запевнив американську сторону у відсутності наміру застосовувати ядерну зброю у війні проти України. Американський представник переказав зміст розмови без посилання на оприлюднений документ із таким зобов’язанням.

👉 Також було повідомлено, що частина урядів ЄС стала менш схильною поступатися адміністрації Дональда Трампа в питаннях підтримки України.

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.