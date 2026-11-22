Як розширити географію виступів Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії та представити українську музику на закордонних фестивалях, обговорили у Львові директор філармонії Ігор Шаповалов і представники обласної влади. Про зустріч 22 листопада повідомила Луганська ОДА.

Від області у зустрічі взяли участь заступниця голови ОДА Катерина Безгинська та директор Департаменту освіти, культури, молоді та спорту Олексій Бльоскін. Разом із Шаповаловим вони обговорили, з якими українськими й закордонними культурними установами філармонія могла б готувати спільні програми та як залучити до них нових слухачів.

Досвід таких виступів оркестр має і після вимушеного переїзду. У 2022–2023 роках музиканти дали концерти в Австрії, Швеції та Словаччині. Із закордонними диригентами колектив працює й у Львові. Наприклад, до програми концерту 12 вересня 2026 року під орудою шведського диригента Деніела Ханссона увійшли Перша симфонія Миколи Колесси та Концерт для фагота з оркестром американського композитора Віктора Сейгерквіста. Сольну партію у програмі підготував львівський фаготист Володимир Старко.

Як філармонія зберігає зв’язок зі слухачами з Луганщини

Львів став третім містом в історії філармонії, заснованої 1943 року. Після окупації Луганська заклад у 2015 році відновив роботу в Сіверськодонецьку, де знову зібрався симфонічний оркестр. У 2022 році через повномасштабне російське вторгнення музиканти вдруге мусили виїхати. Їх прийняв Львівський будинок органної та камерної музики. Від квітня 2022-го до 2024 року колектив підготував і провів понад 190 концертних програм, ідеться у довідці Львівської національної філармонії.

Для слухачів, які теж виїхали з Луганщини, філармонія організовує безплатне відвідування концертів. Завдяки співпраці з громадами області переселенці могли почути оркестр і в містах, де тепер живуть. Зокрема, у Чернівцях до організації концерту долучилася Лисичанська громада, у Рівному – Кремінська, у Луцьку – Щастинська.

Музиканти також регулярно виступають перед військовими й ветеранами у шпиталях та Національному реабілітаційному центрі UNBROKEN. Військовослужбовців запрошують і до концертної зали, де вони можуть слухати оркестр безплатно. На благодійних концертах філармонія збирає кошти для підрозділів ЗСУ, а окремі заходи присвячує підтримці людей, які постраждали від війни.

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👉 Також нагадаємо, що у листопаді в Білокуракинському ліцеї організували тематичні онлайн-заняття, присвячені історії українського війська та вшануванню Захисників і Захисниць України. До них долучилися 302 учні 1–11 класів, а також педагоги й батьки.