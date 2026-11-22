Уранці 22 листопада російський безпілотник влучив у житлову п’ятиповерхівку в селищі Димер Вишгородського району на Київщині. В одному з під’їздів зруйновано квартири з першого по п’ятий поверх.

Близько полудня рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. За зведенням поліції Київщини, станом на 12:28 зниклими безвісти вважали 15 людей, серед них двоє дітей. Скільки саме людей перебувало під завалами, на той час не встановили.

Серед трьох постраждалих – 16-річний хлопець із множинними осколковими пораненнями руки. Його доправили до лікарні. Ще двом мешканкам допомогли на місці. У 22-річної жінки медики обробили різані рани стопи, а в жінки 1972 року народження діагностували гостру реакцію на стрес.

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Вибухова хвиля також пошкодила будівлю дитячого садка поруч із будинком. У перші години після удару рятувальники евакуювали дев’ятьох мешканців, зокрема дитину, та локалізували пожежу.

У ранковому повідомленні про пошуки в Димері шостий президент України В.О. Зеленський розповів про людей, з якими тоді бракувало зв’язку.

📢 «Але, на жаль, під завалами ще можуть бути люди: 14 людей не виходять на зв’язок», – йдеться у повідомленні.

Згодом очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко уточнив, що з будинку евакуювали вже 11 людей. За його словами, мешканцям, які потребували відселення, місцева влада надала тимчасове житло.

Як у Димері шукають людей і допомагають мешканцям

Рятувальники знімають важкою технікою плити перекриття, щоб дістатися до зруйнованих квартир. До пошуку залучили кінологів із собаками. Про це на місці удару розповіла «Суспільному» речниця ДСНС Київщини Вікторія Рубан. Постраждалим також допомагають психологи ДСНС і волонтери Українського Червоного Хреста.

У Димері працює штаб допомоги мешканцям. Там можна звернутися до соціальних служб і психологів та отримати харчування. Для осель із незначними пошкодженнями видають плівку й будівельні дерев’яні плити (OSB), щоб тимчасово закрити вибиті вікна. Поліціянти приймають заяви про зниклих людей, травмованих і пошкоджене майно.

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Тієї ночі, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська атакували Україну 186 безпілотниками, зокрема 72 реактивними. Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила

👉 Також нагадаємо, що вранці 21 листопада Центр повітряних операцій Національної армії Молдови зафіксував реактивний безпілотник на південному сході країни.