Американські військові 26 листопада завдали удару по торговельному судну Pacific Archer в Оманській затоці. Про це наступного дня повідомило Центральне командування США. Судно ходило під прапором Палау й належало до класу балкерів, призначених для перевезення сипучих вантажів.

За версією CENTCOM, балкер вийшов з іранського порту Бендер-Аббас. Командування стверджує, що екіпаж отримав кілька попереджень, але продовжив рух. Після удару американського військового літака судно втратило хід.

📢 «В результаті рушійна система судна була виведена з ладу, а цивільний екіпаж не постраждав», – заявили в CENTCOM.

Водночас галузеве видання Seatrade Maritime проаналізувало дані відстеження судна. У доступних записах журналісти не знайшли підтвердження заходу Pacific Archer до Бендер-Аббаса. CENTCOM повідомило, що від початку блокади американські сили змінили курс 158 торговельних суден і вивели з ладу шість.

Іран заявив про повернення двох танкерів, США це заперечили

Командувач військово-морських сил Ірану Шахрам Ірані заявив, що іранські військові повернули контроль над двома нафтовими танкерами. За його версією, раніше їх захопили американські сили. Ірані не назвав суден і не уточнив, коли та де відбулася операція. CENTCOM заперечило заяву. Незалежного підтвердження іранської версії немає.

Окремо Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що два танкери підірвалися на мінах в Ормузькій протоці. Американське командування відкинуло й це твердження. Назви танкерів і причину заявлених інцидентів незалежні джерела не підтвердили.

👉 Також нагадаємо, що Іран не відновить переговори зі США про припинення конфлікту, доки Вашингтон не виконає сім вимог Тегерана. Про це 24 листопада заявив голова іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф на відкритому засіданні.