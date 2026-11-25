Народний депутат України Олексій Гончаренко 25 листопада заявив, що керівники антикорупційних органів телефонували членам тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. За його словами, під час цих дзвінків депутатів просили не приходити на засідання або не брати участі в голосуваннях. Про два такі випадки Гончаренко написав у Telegram.

Гончаренко також стверджує, що тиск на членів комісії чинять із різних боків. У дописі він не уточнив, хто саме телефонував, кому й коли. Незалежного підтвердження цих розмов наразі немає.

📢 «Вважаю це неправильним, шкідливим і небезпечним явищем, яке кидає тінь на антикорупційні органи», – написав депутат.

Гончаренко очолює парламентську ТСК, яка розслідує можливі порушення законодавства у сфері оборони, антикорупційного законодавства та прав і свобод людини під час воєнного стану.

Що відомо про засідання ТСК і позицію САП

Директор НАБУ Семен Кривонос і керівник САП Олександр Клименко не прийшли на засідання комісії 23 листопада. Тоді Гончаренко повідомив, що посадовці перебували в закордонному відрядженні. Комісія повторно запросила їх і запропонувала обрати одну з трьох дат – 25 листопада, 7 або 11 грудня. На засідання 25 листопада обидва також не прийшли, повідомив Гончаренко під час засідання.

Клименко в інтерв’ю «Українській правді» пояснив, що на 23 листопада мав міжнародну зустріч і повідомив про це комісію листом. Окремо САП порушила питання можливого конфлікту інтересів голови ТСК у зв’язку зі справою його батька, колишнього міського голови Одеси Олексія Костусєва. Клименко заявив про готовність прийти, якщо комісія розгляне це питання й проголосує за відсутність конфлікту. Гончаренко, зі свого боку, заперечив, що має конфлікт інтересів.

Йдеться про провадження щодо ймовірного заволодіння майном комунального підприємства «Міжнародний аеропорт “Одеса”» вартістю 118 млн грн і понад 2,5 млрд грн доходів від його діяльності у 2012–2022 роках. Ці суми раніше оприлюднило НАБУ після завершення досудового розслідування.

👉 Також нагадаємо, що Верховна Рада 25 листопада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д про обіг віртуальних активів. За нього проголосував 271 народний депутат.