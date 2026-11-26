Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру жінці, яка, за даними слідства, допомагала організовувати незаконні вибори й псевдореферендуми на тимчасово окупованій Луганщині. Їй інкримінують колабораційну діяльність. Підозрювана перебуває в розшуку, повідомляє пресслужба регіонального управління СБУ.

Як встановило слідство, жінка з 2018 року працювала в так званій виборчій комісії лнр. Тривалий час вона була секретаркою, а у 2025 році стала заступницею голови комісії. За даними СБУ, окупаційний орган готував і проводив незаконні голосування під кураторством цвк рф та представників адміністрації президента рф.

Які епізоди задокументувала СБУ

2018 рік. За даними слідства, жінка брала участь в організації незаконного голосування, під час якого окупанти оголосили обраними леоніда пасічника та депутатів так званого парламенту лнр.

За даними слідства, жінка брала участь в організації незаконного голосування, під час якого окупанти оголосили обраними леоніда пасічника та депутатів так званого парламенту лнр. 2022 рік. Допомагала готувати псевдореферендум, яким росія намагалася обґрунтувати анексію Луганщини.

Допомагала готувати псевдореферендум, яким росія намагалася обґрунтувати анексію Луганщини. 2023 -2024 роки. За версією слідства, долучилася до проведення незаконних виборів до окупаційних рад, а згодом – до організації голосування на виборах президента рф.

За версією слідства, долучилася до проведення незаконних виборів до окупаційних рад, а згодом – до організації голосування на виборах президента рф. 2025 рік. За її участі окупанти організували на Луганщині голосування на виборах губернатора курської області для людей, які виїхали звідти. Цей захід висвітлювали кремлівські пропагандистські медіа.

За її участі окупанти організували на Луганщині голосування на виборах губернатора курської області для людей, які виїхали звідти. Цей захід висвітлювали кремлівські пропагандистські медіа. 2026 рік. Уже як заступниця голови окупаційного виборчкому, за даними СБУ, організувала незаконне голосування до держдуми рф на захопленій території Луганщини.

Генеральна Асамблея ООН ще в жовтні 2022 року зазначила в резолюції, що псевдореферендуми та спроба анексії захоплених територій не мають юридичної сили за міжнародним правом і не змінюють статусу цих територій як частини України.

Підозру оголосили за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Ця норма передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Суд може додатково призначити конфіскацію майна.

Досудове розслідування веде Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку й не встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.

👉 Тако нагадаємо, що Служба безпеки України заочно повідомила жителю Луганська про підозру в колабораційній діяльності. Слідчі вважають, що чоловік добровільно погодився очолити створене окупантами «міністерство культури лнр».

*російська федерація — держава-агресор і держава-окупант.