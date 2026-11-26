Болгарія готова взяти участь у фінансуванні бюджетної підтримки України в межах нового кредиту ЄС на 2027 рік. Про це прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив журналістам 26 листопада перед початком позачергового засідання Європейської ради в Брюсселі.

📢 «Болгарія візьме участь у наданні кредиту на €20 млрд для невійськової підтримки України», – заявив Радев.

Ідеться про участь Софії у спільній бюджетній частині кредиту ЄС, на яку пропонують передбачити до 20 млрд євро. Розмір внеску Болгарії Радев не назвав. Водночас він наголосив, що Софія не виділятиме коштів на військову частину цієї позики.

Прем’єр пояснив, що хоче зосередити болгарську підтримку в районах, де живуть етнічні болгари. За оцінкою Радева, в Україні їх близько 300 тисяч. Розподіл коштів за регіонами він озвучив як пропозицію Софії.

📢 «Ми хочемо і просимо, щоб наша підтримка була зосереджена в районах проживання болгарського населення в Україні. Отже, ми зробимо свій внесок», – додав прем’єр.

💶 Що передбачає нова позика ЄС

Єврокомісія запропонувала надати Україні у 2027 році до 45 млрд євро додаткової підтримки. До 25 млрд євро планують спрямувати на військові потреби, до 20 млрд – на загальну підтримку державного бюджету, зокрема для забезпечення роботи основних державних служб. Бюджетні виплати будуть пов’язані з виконанням реформ, серед яких заходи у сферах верховенства права та боротьби з корупцією.

За запропонованою схемою ЄС залучатиме кошти на ринках капіталу під гарантію свого бюджету. Україна має погашати основну суму позики лише після отримання репарацій від росії. Нове фінансування має доповнити вже погоджений кредит ЄС на 90 млрд євро, розрахований на 2026–2027 роки. Єврокомісія оцінює додаткову потребу України у фінансуванні на 2027 рік приблизно у 70 млрд євро.

Рішення щодо нової позики ще обговорюють. За порядком денним саміту 26–27 листопада, лідери ЄС у Брюсселі розглядають і фінансування України на 2027 рік, і довгостроковий бюджет Союзу на 2028–2034 роки. Нідерланди й Німеччина наполягають, щоб країни ЄС спершу домовилися про подальшу підтримку України, повідомляє Euronews.