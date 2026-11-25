Верховна Рада 25 листопада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №10225-д про обіг віртуальних активів. За нього проголосував 271 народний депутат. Документ вносить зміни до Податкового кодексу, встановлює вимоги до криптобірж та інших постачальників послуг і визначає, хто наглядатиме за ринком, повідомила пресслужба парламенту.

Парламент підтримав документ у першому читанні 3 вересня 2025 року. Станом на 25 листопада ухвалений закон має статус «Готується на підпис», зазначено в картці законопроєкту.

Як рахуватимуть податок на криптовалюту

За загальним режимом для фізичних осіб оподатковуватимуть позитивний фінансовий результат за рік. Його визначатимуть як різницю між доходом від продажу віртуальних активів і витратами на їх придбання або створення, які можна підтвердити. До оподатковуваного прибутку застосовуватимуть 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору. Обмін одного віртуального активу на інший не оподатковуватиметься, пояснив перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

Для активів, придбаних до набрання законом чинності, передбачено окремий режим до кінця 2028 року. За ним можна буде задекларувати всю суму, отриману від продажу таких активів, без підтвердження попередніх витрат на їх придбання. Ставка становитиме 5% ПДФО та 5% військового збору. Отже, за загальним режимом 23% рахуватимуть із прибутку, а за перехідним 10% – із суми продажу.

Після голосування Железняк висловив сподівання, що нові правила принесуть додаткові надходження до бюджету.

📢 «Ну і сподіваємось побачити вже 15 млрд грн додаткових доходів у бюджет», – таку оцінку депутат оприлюднив у Telegram.

Хто наглядатиме за криптобіржами

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідатиме за допуск компаній на ринок і нагляд за платформами. Якщо сервіс працюватиме без дозволу, комісія зможе звернутися до суду щодо його блокування. Нацбанк наглядатиме за операціями між гривнею та віртуальними активами, а також регулюватиме окремі види платіжних токенів і валютні операції, пояснили в НКЦПФР.

Для захисту клієнтів закон встановлює вимоги до зберігання їхніх віртуальних активів. Зокрема, компанії мають відокремлювати активи клієнтів від власних.

👉 Також нагадаємо, що Україна 24 листопада закликала генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі невідкладно скасувати рішення про призначення олексія ферапонтова своїм заступником.