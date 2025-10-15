В НАТО повідомили масштаби втрат росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення втрати росії у війні з Україною сягнули величезних масштабів. За даними високопосадовця НАТО, країна-агресор втратила від 4 до 9 тисяч бойових танків і близько 20 тисяч броньованих машин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Альянсу.

📢 «І вони досить активно використовували радянські запаси, розбираючи техніку, щоб підтримувати в робочому стані радянські системи. У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося», — розповів представник НАТО.

За його словами, російські військові змушені були вдаватися до масового розбирання старої техніки, аби забезпечити працездатність своїх збройних сил. Це свідчить про дефіцит справних машин у військових частинах рф.

Наразі росія виробляє приблизно 130 танків на місяць, що дозволяє виготовляти до 1 600 нових машин щороку. Однак такі темпи не компенсують масштабних втрат у техніці, яких зазнала армія окупантів за понад три роки війни.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, від початку вторгнення і станом на ранок 14 жовтня 2025 року загальні втрати російських військових перевищили 1 125 000 осіб.

☝️ Окрім особового складу, ЗСУ систематично знищують унікальні зразки російської техніки. Зокрема, на початку жовтня повідомлялося про ліквідацію в Луганській області рідкісної станції радіоелектронної боротьби «Житель». Від початку війни українські сили підтвердили знищення лише 23 таких систем.

Дані НАТО підтверджують, що втрати росії у війні стали безпрецедентними — як у живій силі, так і в техніці. Попри спроби кремля поповнити арсенал, темпи виробництва не встигають за рівнем знищення російських військових ресурсів на фронті.

