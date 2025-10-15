Середа, 15 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

В НАТО повідомили масштаби втрат росії у війні

Денис Молотов
Денис Молотов
В НАТО повідомили масштаби втрат росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення втрати росії у війні з Україною сягнули величезних масштабів. За даними високопосадовця НАТО, країна-агресор втратила від 4 до 9 тисяч бойових танків і близько 20 тисяч броньованих машин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Альянсу.

📢 «І вони досить активно використовували радянські запаси, розбираючи техніку, щоб підтримувати в робочому стані радянські системи. У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже не залишилося», — розповів представник НАТО.

За його словами, російські військові змушені були вдаватися до масового розбирання старої техніки, аби забезпечити працездатність своїх збройних сил. Це свідчить про дефіцит справних машин у військових частинах рф.

Наразі росія виробляє приблизно 130 танків на місяць, що дозволяє виготовляти до 1 600 нових машин щороку. Однак такі темпи не компенсують масштабних втрат у техніці, яких зазнала армія окупантів за понад три роки війни.

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, від початку вторгнення і станом на ранок 14 жовтня 2025 року загальні втрати російських військових перевищили 1 125 000 осіб.

☝️ Окрім особового складу, ЗСУ систематично знищують унікальні зразки російської техніки. Зокрема, на початку жовтня повідомлялося про ліквідацію в Луганській області рідкісної станції радіоелектронної боротьби «Житель». Від початку війни українські сили підтвердили знищення лише 23 таких систем.

Дані НАТО підтверджують, що втрати росії у війні стали безпрецедентними — як у живій силі, так і в техніці. Попри спроби кремля поповнити арсенал, темпи виробництва не встигають за рівнем знищення російських військових ресурсів на фронті.

👉 Також раніше українські військові уразили важливі об’єкти ППО на території росії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський і Трамп провели телефонну розмову 11 жовтня

ВЛАДА

Час грає на користь України та виснажує економіку росії – Каллас

ВАЖЛИВО

Розвідка: росія планує використовувати територію Білорусі у військових цілях

ВЛАДА

МВФ залишив прогноз ВВП України на рівні 2,0% — оновлений звіт WEO

ЕКОНОМІКА

Зеленський: на випадок атак на енергетику в України є план “А” і план “Б” – “енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати”

ПОДІЇ

Трамп пригрозив путіну передачею Україні ракет Tomahawk

ВАЖЛИВО

У Тернопільському ТЦК пояснили, чому вони почали ходити по клубах і ресторанах

ПОДІЇ

У ЗМІ назвали скільки США готові надати Україні ракет Tomahawk

ВАЖЛИВО

Зеленський назвав вартість та ефективність дронів-перехоплювачів проти Shahed

ПОДІЇ

Україна й Японія узгодили спільний пакет санкцій проти рф

ВАЖЛИВО

Понад 60% газовидобутку України зруйновано після атак рф — Bloomberg

ВАЖЛИВО

Естонія закрила дорогу через активність «зелених чоловічків» рф біля кордону

ПОДІЇ

Незаконна мобілізація на Львівщині: під суд піде очільник ТЦК

КРИМІНАЛ

На фронті відбулося 162 бойових зіткнення, ворог скинув 113 керованих бомб

ПОДІЇ

Столиця готується до встановлення 500 мобільних укриттів

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"