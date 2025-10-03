П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
Українські військові уразили системи ППО на росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Українські військові уразили системи ППО на росії

Українські військові уразили важливі об’єкти ППО на території росії. Про це у п’ятницю, 3 жовтня, поінформували Сили спеціальних операцій (ССО) Збройних сил України.

☝️ За даними ССО, ударні безпілотники знищили радіолокаційну станцію (РЛС) дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2».

📢 «Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося», – зазначили у Силах спеціальних операцій.

Українські військові уразили системи ППО на росії ❌ РЛС П-14Ф «Лена» входила до системи контролю повітряного простору поблизу військової авіабази Бутурлинівка у Воронезькій області.

❌  А комплекс ТРЛК «Сопка-2» був складовою суцільної лінії пеленгації вздовж кордону з Україною та розташовувався у селі Гармашівка тієї ж області.

Раніше цього тижня українські спецпризначенці знищили радар російського комплексу С-400 у Криму. Дороговартісна система ППО, призначена зокрема для боротьби з безпілотниками, була нейтралізована ударними дронами.

Минулого тижня ССО провели ще одну успішну операцію на території Криму, під час якої знищили два військово-транспортні літаки Ан-26 та кілька радіолокаційних станцій.

