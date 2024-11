В Ірані роздягнулась студентка: відчайдушний протест проти хіджабу

В Ірані заарештували студентку, яка на території університету роздягнулася до спідньої білизни в знак протесту проти примусового носіння хіджабу. Про це 2 жовтня повідомляє Euronews із посиланням на правозахисну організацію Amnesty Iran.

📢 «Влада Ірану повинна негайно і безумовно звільнити студентку університету, яку насильно заарештували 2 листопада після того, як вона зняла одяг на знак протесту проти жорстокого примусу до носіння хіджабу з боку охоронців в Ісламському університеті Азад у Тегерані», – закликала Amnesty Iran владу Ірану.

Організація також наполягає на захисті жінки від “тортур та іншого жорстокого поводження” до її звільнення. Також закликали надати їй доступ до родини та адвоката.

За повідомленнями, студентка вдалась до протесту після того, як університетські охоронці почали принижувати її через нібито неправильне носіння хіджабу.

Відеозапис інциденту, зроблений студентами з вікон навчальної аудиторії, швидко набув поширення в соціальних мережах. Це викликало хвилю підтримки серед користувачів, які назвали вчинок жінки сміливим та важливим.

На цей момент особу затриманої офіційно не розголошено. Відомо, що її перевели до психіатричної лікарні, що підтверджує місцева газета, пов’язана з університетом.

Iran’s authorities must immediately & unconditionally release the university student who was violently arrested on 2 Nov after she removed her clothes in protest against abusive enforcement of compulsory veiling by security officials at Tehran’s Islamic Azad University. 1/2 pic.twitter.com/lI1JXYsgtm

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) November 2, 2024