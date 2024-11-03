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В Ірані роздягнулась студентка: відчайдушний протест проти хіджабу

Денис Молотов
Денис Молотов
В Ірані роздягнулась студентка: відчайдушний протест проти хіджабу

В Ірані заарештували студентку, яка на території університету роздягнулася до спідньої білизни в знак протесту проти примусового носіння хіджабу. Про це 2 жовтня повідомляє Euronews із посиланням на правозахисну організацію Amnesty Iran.

📢 «Влада Ірану повинна негайно і безумовно звільнити студентку університету, яку насильно заарештували 2 листопада після того, як вона зняла одяг на знак протесту проти жорстокого примусу до носіння хіджабу з боку охоронців в Ісламському університеті Азад у Тегерані», – закликала Amnesty Iran владу Ірану.

Організація також наполягає на захисті жінки від “тортур та іншого жорстокого поводження” до її звільнення. Також закликали надати їй доступ до родини та адвоката.

За повідомленнями, студентка вдалась до протесту після того, як університетські охоронці почали принижувати її через нібито неправильне носіння хіджабу.

Відеозапис інциденту, зроблений студентами з вікон навчальної аудиторії, швидко набув поширення в соціальних мережах. Це викликало хвилю підтримки серед користувачів, які назвали вчинок жінки сміливим та важливим.

На цей момент особу затриманої офіційно не розголошено. Відомо, що її перевели до психіатричної лікарні, що підтверджує місцева газета, пов’язана з університетом.

Зазначимо, що минулого року парламент Ірану ухвалив закон про хіджаб та цнотливість, який передбачає до 10 років ув’язнення та значні штрафи за порушення ісламського дрес-коду. Раніше повідомлялося про трагічний випадок в Ірані із дівчиною, яка померла після коми, у яку вона впала внаслідок нападу поліції моралі.

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