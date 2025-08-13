Середа, 13 Серпня, 2025
В Алясці готують військову базу для переговорів путіна та Трампа

Для анонсованої зустрічі диктатора путіна і президента США Трампа планують використати військову базу Елмендорф-Річардсон. Вона розташована на північній околиці Анкориджа, штат Аляска. Про це повідомляє CNN у середу, 13 серпня.

За даними видання, організатори заходу зіткнулися з труднощами у виборі місця через туристичний сезон, який саме досяг свого піка. Унаслідок цього, вибір локацій для проведення масштабного саміту був обмежений.

Анкоридж виявився єдиним містом у штаті з необхідними умовами для зустрічі американського лідера та всесвітньо розшукуваного політичного та воєнного злочинця-диктатора владіміра путіна.

Згідно з інформацією, військова база Елмендорф-Річардсон була визначена як найбільш відповідний майданчик. Однак, Білий дім прагнув уникнути розміщення російської делегації на базі США, щоб запобігти можливим дискусіям щодо символізму цього рішення.

📢 «Білий дім сподівався уникнути розміщення російського лідера та його свити на військовій базі США», — цитує CNN джерела в адміністрації президента.

ℹ️ Анкориджнайбільше місто Аляски, розташоване на березі затоки Кука та оточене горами Чугач. Це ключовий економічний і транспортний центр регіону, що з’єднує авіалініями Азію та Північну Америку. Місто має відносно м’який клімат у порівнянні з іншими регіонами штату, що робить його привабливим для проживання та туризму.

Раніше повідомлялося, що за день до саміту, 14 серпня, в Анкориджі заплановані масштабні акції протесту проти зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним.

☝️ Також нагадаємо, що кремлівський диктатор владімір путін підготував два варіанти так званого «зручного виходу із ситуації» для обговорення з Вашингтоном. Про це заявив радник з питань зовнішньої політики дмитро суслов, коментуючи позицію кремля напередодні запланованого саміту на Алясці.

