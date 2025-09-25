Четвер, 25 Вересня, 2025
Урсула фон дер Ляєн закликала Китай вплинути на росію

Денис Молотов
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Китай застосувати свій вплив для того, щоб посадити росію за стіл переговорів і припинити війну проти України. Вона написала про це у соцмережі Х (колишній Twitter) після зустрічі з прем’єр-міністром Китаю Лі Цяном у Нью-Йорку.

📢 «Щодо військової агресії росії проти України, я привітала заяву прем’єр-міністра Лі про те, що і Європа, і Китай поділяють інтерес у підтриманні миру у всьому світі», – зазначила фон дер Ляєн.

Вона також наголосила, що Європейський Союз готовий перекривати потоки російських доходів, які йдуть на фінансування війни. Це, за її словами, один із ключових напрямів, де ЄС має намір діяти більш рішуче.

📢 «Я звернулася до Китаю з проханням використати свій вплив, щоб допомогти покласти край убивствам і спонукати росію сісти за стіл переговорів. Настав час для дипломатії. Це було б потужним сигналом для світу», – підкреслила вона.

Сторони домовилися, що ЄС і Китай повинні продовжувати розбудовувати взаємну довіру та координувати співпрацю на постійній основі.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський також закликав Китай припинити підтримувати росію. Це, на його думку, могло б стати важливим кроком для завершення війни.

👉 Також було повідомлено, що військова частина домовленостей про гарантії безпеки для України перебуває на фінальній стадії.

