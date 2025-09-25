Четвер, 25 Вересня, 2025
Стубб: військова частина гарантій безпеки для України готова

Денис Молотов
Військова частина домовленостей про гарантії безпеки для України перебуває на фінальній стадії. Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі для Bloomberg.

За його словами, робота над документом триває вже кілька тижнів після зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним на Алясці.

📢 «Головна відповідальність лежить на Україні та українській армії. Вона має найбільшу, найбоєздатнішу, найдосвідченішу та найсучаснішу армію у світі на даний момент. По-друге, її підтримуватиме Європа. І по-третє, буде підтримка з боку Сполучених Штатів», — наголосив Стубб.

Фінський лідер уточнив, що військова структура вже майже готова, а далі розпочнеться формування політичної складової. При цьому він підкреслив, що гарантії почнуть діяти лише після завершення війни.

☝️ Раніше в українському МЗС повідомили, що Київ досяг суттєвого прогресу у перемовинах із США та європейськими партнерами щодо оформлення гарантій безпеки.

👉 Також нагадаємо, що у 2025 році в Україні може відбутися ще одне збільшення видатків на оборону. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п’ятницю, 19 вересня.

