Урсула фон дер Ляєн оголосила новий пакет санкцій ЄС проти росії

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про нові санкції ЄС, які стануть уже 19 пакетом обмежень проти росії. У п’ятницю, 19 вересня, пресслужба ЄК поширила повідомлення, у якому наголошується, що рішення стало відповіддю на останні масовані ракетні й дронові атаки москви по Україні, а також на загрози безпеці держав-членів Союзу.

За словами фон дер Ляєн, протягом останнього часу росія продемонструвала всю свою зневагу до дипломатії та міжнародного права!

📢 «Загрози нашому Союзу також зростають. Протягом останніх двох тижнів російські безпілотники Shaheed порушили повітряний простір нашого союзу як у Польщі, так і в Румунії. Це не дії того, хто прагне миру. Президент путін знову і знову посилює ситуацію, і у відповідь Європа посилює свій тиск. Ось чому сьогодні я представляю 19 пакет санкцій», – заявила фон дер Ляєн.

✅ Серед головних напрямів, які охоплюють нові санкції ЄС, визначено енергетику.

Брюссель планує заборонити імпорт російського зрідженого природного газу, обмежити діяльність найбільших компаній-експортерів та заблокувати ще 118 суден із «тіньового флоту» рф.

📢 «Військова економіка росії підтримується доходами від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Настав час перекрити кран. Ми готові до цього», – наголосила глава Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, ЄС також «переслідує тих, хто підживлює війну росії, купуючи нафту в порушення санкцій». Мова йде про нафтопереробні заводи, нафтотрейдерів, нафтохімічні компанії в третіх країнах, включаючи Китай.

📢 «Загалом під санкціями ЄС перебуває понад 560 суден. Великі енергетичні торговельні компанії, Роснєфть та Газпром нєфть, тепер будуть повністю заборонені на операції. Активи інших компаній також будуть заморожені», – зазначила вона.

✅ Фінансовий сектор стане ще однією ціллю.

Передбачається заборона транзакцій для додаткових банків на росії та установ у третіх країнах, які допомагають обходити санкції. Уперше обмеження торкнуться криптоплатформ. А також організацій, що працюють у спеціальних економічних зонах і мають доступ до альтернативних російських платіжних систем.

📢 «Ми запроваджуємо заборону на транзакції для додаткових банків у росії та банків у третіх країнах. Ми посилюємо боротьбу з обходом санкції. Оскільки тактика ухилення стає дедалі складнішою, наші санкції будуть адаптовані, щоб залишатися на передовій. Таким чином, вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ та заборонених транзакцій у криптовалютах. Ми додаємо до списку іноземні банки, підключені до російських альтернативних платіжних систем. А також ми обмежуємо транзакції з організаціями у спеціальних економічних зонах», – розповіла вона.

✅ Окремим блоком санкцій ЄС визначив експорт товарів і технологій, що можуть використовуватись на полі бою.

Під обмеження потраплять ще 45 компаній з росії та третіх країн, які, за словами ЄК, постачають критично важливе обладнання для виробництва дронів і військових систем.

📢 «У війні, що керується інноваціями, припинення доступу росії до ключових технологій має вирішальне значення, перш за все, коли йдеться про безпілотники. Наш економічний аналіз чіткий. Наші санкції серйозно впливають на російську економіку. Процентна ставка становить 17%. Інфляція постійно висока. Доступ росії до фінансів та доходів постійно зменшується. А перегріта воєнна економіка росії добігає своєї межі», – підкреслила фон дер Ляєн.

Вона також зауважила, що партнери ЄС, які ведуть діалог із москвою, підтверджують: одним із перших прохань кремля є саме послаблення санкцій. На думку голови Єврокомісії, це є прямим свідченням ефективності вже ухвалених заходів.

📢 «Тож ми знаємо, що наші санкції є ефективним інструментом економічного тиску. І ми продовжуватимемо використовувати їх, доки росія не сяде за стіл переговорів з Україною щодо справедливого та тривалого миру», – резюмувала президент ЄК.

☝️ Раніше повідомлялося, що обговорення 19 пакету обмежень переносилося, оскільки країни ЄС узгоджували спільну позицію разом із партнерами з G7. На цьому тлі президент США Дональд Трамп закликав союзників повністю відмовитися від закупівель російських енергоносіїв і посилити економічний тиск на кремль.