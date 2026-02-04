Умєров повідомив перші результати чергових переговорів в ОАЕ

Делегації України, США та росії завершили перший день чергового раунду переговорів в Абу-Дабі. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров у Telegram у середу, 4 лютого.

За його словами, після проведення тристоронньої зустрічі переговорний процес продовжився у форматі роботи груп за окремими напрямами.

📢 «Разом зі мною українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза. З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. російська сторона була представлена на високому військовому рівні», – написав Умєров.

☝️ Секретар РНБО охарактеризував перший день переговорів як «змістовний та продуктивний». Він зазначив, що обговорення було орієнтоване на конкретні кроки та практичні рішення.

📢 «Готуємо доповідь президенту Володимиру Зеленському», — повідомив Рустем Умєров.

Нагадаємо, переговори в Абу-Дабі відбуваються після масованого ракетно-дронового удару росії по Україні, здійсненого 3 лютого.

У зв’язку з цією атакою шостий президент України Володимир Зеленський раніше заявив про коригування підходів та позицій української переговорної команди під час консультацій в Об’єднаних Арабських Еміратах.