Уламки ракети «орєшнік» на Львівщині: СБУ підтвердила застосування БРСД рф

Служба безпеки України повідомила про виявлення уламків балістичної ракети середньої дальності (БРСД) «орєшнік» класу земля-земля, якою російські війська завдали удару по Львівській області в ніч на п’ятницю. Про це СБУ поінформувала 9 січня.
☝️ За даними спецслужби, серед знайдених на місці падіння фрагментів ракети вже ідентифіковано:
- блок стабілізації та наведення, який фактично є «мізками» ракети;
- елементи двигунної установки;
- фрагменти механізму орієнтації;
- сопла з платформи блоку розведення та інші технічні компоненти.
У СБУ зазначили, що всі виявлені уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертні дослідження.
Слідчі Служби безпеки України кваліфікують застосування ракети «орєшнік» по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку російської федерації. Провадження відкрито за статтею 438 Кримінального кодексу України.
У повідомленні СБУ наголошується:
📢 «Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину рф для притягнення їх до відповідальності».
🔎 Нагадаємо, у ніч на п’ятницю російські війська запустили ракету «орєшнік» з полігону Капустін Яр, назвавши атаку «помстою» за вигадану ними ж атаку на резиденцію диктатора володимира путіна. Ракета уразила інфраструктурний об’єкт у Львівській області.
Також тієї ж ночі ворог здійснив масовану атаку на Київ, застосувавши ракети та дрони. У столиці загинули чотири людини, ще 26 людей зазнали поранень, а сотні тисяч мешканців залишилися без електроенергії, тепла та водопостачання.