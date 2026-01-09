Уламки ракети «орєшнік» на Львівщині: СБУ підтвердила застосування БРСД рф

Служба безпеки України повідомила про виявлення уламків балістичної ракети середньої дальності (БРСД) «орєшнік» класу земля-земля, якою російські війська завдали удару по Львівській області в ніч на п’ятницю. Про це СБУ поінформувала 9 січня.

☝️ За даними спецслужби, серед знайдених на місці падіння фрагментів ракети вже ідентифіковано:

блок стабілізації та наведення , який фактично є «мізками» ракети;

, який фактично є «мізками» ракети; елементи двигунної установки ;

; фрагменти механізму орієнтації ;

; сопла з платформи блоку розведення та інші технічні компоненти.

У СБУ зазначили, що всі виявлені уламки мають статус речових доказів і готуються до передачі на поглиблені експертні дослідження.

Слідчі Служби безпеки України кваліфікують застосування ракети «орєшнік» по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку російської федерації. Провадження відкрито за статтею 438 Кримінального кодексу України.

У повідомленні СБУ наголошується:

📢 «Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов. Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину рф для притягнення їх до відповідальності».

🔎 Нагадаємо, у ніч на п’ятницю російські війська запустили ракету «орєшнік» з полігону Капустін Яр, назвавши атаку «помстою» за вигадану ними ж атаку на резиденцію диктатора володимира путіна. Ракета уразила інфраструктурний об’єкт у Львівській області.

Також тієї ж ночі ворог здійснив масовану атаку на Київ, застосувавши ракети та дрони. У столиці загинули чотири людини, ще 26 людей зазнали поранень, а сотні тисяч мешканців залишилися без електроенергії, тепла та водопостачання.