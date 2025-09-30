ССО знищили РЛС комплексу С-400 у Криму

У ніч на вівторок сили спеціальних операцій України завдали удару по російській радіолокаційній станції (РЛС) зенітно-ракетного комплексу С-400 «Тріумф» у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомила пресслужба ССО 30 вересня.

📢 «Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БпЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО», – йдеться у повідомленні.

☝️ У відомстві підкреслили, що «радіолокаційна станція є ‘очима’ комплексу С-400 ‘Тріумф’. Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність».

Минулого тижня українські спецпризначенці провели успішну операцію в Криму. Під час успішної атаки було знищено два транспортні літаки Ан-26 та кілька радіолокаційних станцій.

📌 Раніше, 21 вересня, стало відомо, що бійці ГУР уразили на півострові три російські гелікоптери Мі-8 та сучасну РЛС 55Ж6У Небо-У.

📌 Також раніше українські військові з ГУР Міністерства оборони провели успішну операцію в тимчасово окупованому Криму. Було уражено одну з найсучасніших і найдорожчих радіолокаційних станцій російської федерації.