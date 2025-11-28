Українські АЕС працюють майже на повну потужність після атак рф – МАГАТЕ

На трьох українських атомних електростанціях – Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській – генерація електроенергії переважно повернулася до нормального рівня після повітряних атак росії, що минулого тижня були спрямовані на енергетичну інфраструктуру. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Його слова 27 листопада цитує офіційний сайт агентства.

У повідомленні підкреслюється, що станом на тепер робота станцій поступово стабілізувалася.

📢 «Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені», – наголошено у заяві Гроссі.

За словами керівника МАГАТЕ, після масштабних та затяжних російських ударів по українській енергосистемі агентство планує направити групу експертів для огляду кількох ключових підстанцій. Вони забезпечують критично важливі функції для ядерної безпеки. Така місія має оцінити масштаб пошкоджень, а також з’ясувати, який вплив вони могли мати на роботу енергетичних об’єктів, включно з атомними станціями. Він уточнив, що це буде вже шоста місія такого типу, організована міжнародним агентством.

Окремо Гроссі повідомив, що цього тижня МАГАТЕ, на прохання Державної інспекції ядерного регулювання України, відправило додатковий персонал на Чорнобильську АЕС. Спеціалісти мають провести комплексну оцінку безпеки Нового безпечного конфайнменту (НБК), який зазнав пошкоджень після удару російського безпілотника цього лютого.

📢 «Їхня мета – оцінити поточний стан та експлуатаційний статус НБК після теракту 14 лютого 2025 року», – зазначив він.

Гендиректор нагадав, що НБК, добудований у 2016 році, є критично важливою захисною спорудою, яка накриває об’єкт «Укриття». Той, своєю чергою, ізолює залишки зруйнованого четвертого блоку ЧАЕС після аварії 1986 року.

📢 «Хоча лютневий удар дрона не призвів до викиду радіоактивних матеріалів, він завдав значних структурних пошкоджень, що вплинуло на проєктну функцію утримання НБК та прогнозований термін служби. Під час місії команда МАГАТЕ розгляне заходи, що зараз вживаються для зменшення ризиків, та обговорить плани станції щодо відновлення функціональності НБК і вирішення будь-яких потенційних проблем ядерної безпеки», – пояснив Гроссі.

☝️ Нагадаємо, раніше через атаку на електропідстанцію Хмельницька та Рівненська АЕС були тимчасово відключені від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ.

👉 Також у ніч на 25 вересня збитий безпілотник вибухнув приблизно за 800 метрів від периметра Південноукраїнської атомної електростанції (АЕС).