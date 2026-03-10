ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
Українська розвідка отримала таємні документи рф про втрати

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Втрати армії рф у війні проти України перевищили 1,3 млн осіб, про що свідчать закриті документи російської сторони, отримані українською розвідкою. Про це у вівторок, 10 березня, повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у Telegram.

Глава держави зазначив, що заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка. Під час доповіді було представлено важливі документи, які містять російську оцінку власних втрат на полі бою.

📢 «Зафіксована зміна співвідношення убитих і поранених росіян, а саме зі 100% втрат 62% убитих та 38% поранених. Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими», – написав Зеленський.

Він додав, що українська розвідка також отримала оновлену інформацію про співпрацю росії та Північної Кореї, яка стосується військової сфери.

За словами шостого глави держави, нині російське керівництво намагається використати геополітичну ситуацію, зокрема події навколо Ірану та можливе затягування військової операції США.

📢 «Фактично саме це зараз є основним розрахунком росії – посилити ризики довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб максимально послабити тиск світу на росію за війну проти України, вийти з-під санкцій партнерів та здобути додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ. Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів», – зазначив Зеленський.

Шостий глава держави також доручив розвідці активізувати роботу щодо російського воєнного виробництва. Адже, за його словами, необхідно й надалі обмежувати потенціал російської агресії, попри глобальні виклики та зміни у міжнародній політиці.

☝️ За даними Генштабу ЗСУ, станом на 10 березня загальні втрати армії рф від початку повномасштабної війни – 1274990 осіб. Лише за минулу добу російська армія втратила 950 військових.

Водночас міжнародні медіа повідомляли, що станом на цей час вдалося встановити імена понад 200 тисяч російських військових, які загинули під час війни проти України.

👉 Також нагадаємо, що кількість загиблих українських військових на полі бою від початку повномасштабного вторгнення росії становить 55 тисяч осіб. Про це заявив шостий президент України Володимир Зеленський.

