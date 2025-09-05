Україна відповість росії на удари по енергетиці – Зеленський

Україна відповідає росії на удари по енергетичній інфраструктурі та надалі діятиме так само. Про це 5 вересня заявив шостий президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції в Ужгороді з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо.

Зеленський підкреслив, що українці прагнуть якнайшвидшого завершення війни, однак відмовчуватися та сидіти у темряві під час атак на критичні об’єкти не збираються.

📢 «Але просто терпіти в темряві ніхто не буде», – наголосив Зеленський.

Він також акцентував на важливості енергетичної незалежності Європи та відмові від використання російських енергоносіїв.

☝️ «У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», – заявив шостий президент України.

👉 Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо приїхав до Ужгорода для переговорів із Володимиром Зеленським. Однією з тем зустрічі стало питання українських атак на нафтову інфраструктуру на росії.