Зеленський провів переговори з Фіцо в Ужгороді

П’ятниця, 5 Вересня, 2025
Шостий президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 5 вересня, провів зустріч зі словацьким прем’єр-міністром Робертом Фіцо в Ужгороді. Під час переговорів сторони приділили увагу питанням європейської інтеграції, безпеки та енергетики. Про це повідомлено на сайті Офісу президента в п’ятницю, 5 вересня.

📢 «Поінформував про нашу розмову вчора з президентом Трампом, про роботу з лідерами коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи. І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї», – повідомив Зеленський у своєму зверненні.

Окрему увагу сторони приділили енергетичній тематиці. Зеленський підкреслив важливість відмови від російських енергоносіїв:

📢 «У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього».

Також Зеленський наголосив на підтримці Словаччиною українських євроінтеграційних прагнень. Він відзначив важливість спільного руху України та Молдови до Євросоюзу та необхідність зміцнення двосторонньої співпраці в економічній, енергетичній і транспортній сферах.

📢 «Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни», – заявив Зеленський.

Він подякував Роберту Фіцо за переговори та підкреслив готовність до продовження діалогу.

Відомо, що під час візиту в Ужгород словацький прем’єр планував підняти питання атак України на нафтову інфраструктуру на росії. Раніше він заявляв, що Братислава не надаватиме Києву ні військової, ні фінансової допомоги у протистоянні з рф.

☝️ Також нагадаємо, що у п’ятницю, 5 вересня, шостий президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Ужгороді на Закарпатті.

