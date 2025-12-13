Субота, 13 Грудня, 2025
Україна вдарила по тіньовому флоту рф: під санкціями 656 морських суден

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо застосування санкцій проти 656 морських суден, які входять до так званого «тіньового флоту» росії. Про це повідомила пресслужба глави держави у суботу, 13 грудня.

В Офісі президента зазначили, що йдеться про найбільший санкційний пакет, який будь-коли застосовувався Україною проти російського «тіньового флоту».

За результатами моніторингу акваторій Чорного, Червоного та Балтійського морів було встановлено, що ці судна використовувалися росією для обходу санкцій Європейського Союзу, країн G7 та інших держав. Через них рф експортувала нафту, нафтопродукти та зріджений природний газ.

📢 «Власники та екіпажі кораблів вимикали Автоматичну ідентифікаційну систему і використовували схеми, які приховують право власності й походження вантажу», – йдеться в повідомленні.

З’ясовано, що підсанкційні судна ходили під прапорами понад 50 держав. Найчастіше це були прапори Гамбії, Сьєрра-Леоне, Панами та Камеруну. Україна передасть відповідну інформацію цим країнам і працюватиме з ними для припинення видачі ліцензій таким суднам.

Крім того, українська сторона координуватиме зусилля з міжнародними партнерами з метою синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях. Значна частина зазначених суден уже перебуває під обмеженнями США, Великої Британії, Європейського Союзу, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

📢 «Також Україна продовжить координувати свої зусилля з партнерами для того, щоб була повна заборона надавати морські послуги суднам, які задіяні в експорті російських енергоносіїв», – додали в Офісі президента.

☝️ Нагадаємо, у листопаді Україна вже запровадила санкції проти 56 суден. Саме тих, що у 2022–2025 роках незаконно заходили до тимчасово окупованих росією українських портів. Також цього тижня стало відомо, що за останні п’ять років Україна арештувала 68 суден тіньового флоту рф.

👉 Раніше стало відомо, що в Одеському порту було затримано та арештовано іноземне судно, що входило до «тіньового флоту» росії. Воно незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.

