В Одеському порту заарештовано суховантаж «тіньового флоту» рф

В Одеському порту було затримано та арештовано іноземне судно, що входило до «тіньового флоту» росії та незаконно перевозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму. Про це повідомила Служба безпеки України в середу, 10 грудня.

📢 «Власник цього корабля перебував під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював назву судна та формальних бенефіціарів із третіх країн», — йдеться у повідомленні спецслужби.

За даними СБУ, до початку повномасштабної війни судно щонайменше сім разів заходило в Севастополь для незаконного експорту агропродукції на користь рф. У січні 2021 року суховантаж вивіз з Криму майже 7 тисяч тонн зерна до країн Північної Африки.

Судно прибуло до Одеського торговельного порту під прапором африканської країни, плануючи вивезти партію сталевих труб. На борту перебували капітан та ще 16 членів екіпажу — усі громадяни декількох країн Близького Сходу.

Під час обшуку на судні вилучили плани рейсів, лоцманські картки, картографічні матеріали та журнали перевірки радіозв’язку, що підтверджують незаконні заходи у порти тимчасово окупованих територій України.

Розпочато кримінальне провадження за чотирма статтями КК України:

фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2);

державна зрада (ч. 1 ст. 111);

порушення чинних правил на транспорті (ст. 291);

порушення порядку в’їзду та виїзду з тимчасово окупованої території України (чч.2, 3 ст. 332-1).

На судно накладено арешт та передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Нагадаємо, що напередодні повідомлялось, що Україна вже арештувала 68 суден із «тіньового флоту» рф, одне з яких було затримане 6 грудня і містило докази причетності росії до незаконної морської діяльності.