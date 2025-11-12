Україна стає світовим лідером у виробництві дронів – ЗМІ

Україна впевнено закріплюється серед провідних держав світу у сфері безпілотних технологій, зміцнюючи свої позиції не лише на фронті, але й на глобальному ринку оборонних розробок. Про це у вівторок, 11 листопада, повідомило агентство Bloomberg.

За даними видання, українські компанії, що працюють у сфері безпілотних систем, не обмежуються задоволенням потреб оборонного сектору всередині країни. Вони активно розвивають експортний потенціал, готуючись до масштабного виходу на міжнародні ринки та посилення стратегічної стійкості держави.

☝️ За короткий час українська індустрія безпілотників стала ключовим елементом оборонної системи. Щороку в Україні виробляють близько 4 мільйонів дронів різних типів — від FPV-моделей до високоточних ударних платформ великої дальності. Для порівняння, у США цей показник становить лише близько 100 тисяч одиниць на рік, що свідчить про ефективність українського підходу, побудованого на гнучкості, швидкості й інноваціях.

Експерти Bloomberg відзначають, що швидке нарощування виробництва стало можливим завдяки необхідності оперативно реагувати на російську агресію та зростаючому попиту з боку країн НАТО. Ці фактори дозволили Україні зміцнити позиції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Українські виробники 👇

Компанії активно розширюють присутність у Європі завдяки партнерствам і інвестиціям. Так, компанія Skyeton відкрила виробничу базу у Словаччині, залучивши понад 10 мільйонів євро. FlyWell готує спільне виробництво з фінською Summa Defence, а Fire Point отримала підтримку від Данії для розвитку нових крилатих систем Flamingo.

Перенесення частини виробництва за межі України дозволяє підвищити логістичну стійкість і забезпечити доступ до європейських фондів, хоч і вимагає дотримання стандартів ЄС. Разом із тим українські технології, перевірені в бойових умовах, користуються популярністю завдяки доступній вартості, простоті обслуговування та можливості швидкого відновлення після пошкоджень.

Після збільшення кількості інцидентів із порушенням повітряного простору в Європі, країни ЄС почали інтенсивніше інвестувати у власні оборонні можливості. Українські дрони стали прикладом оптимального балансу між ефективністю та ціною, що робить їх конкурентними навіть серед продукції провідних виробників.

Фахівці наголошують: сучасна війна потребує масового й швидкого виробництва озброєнь, а не надто дорогих систем. Українські безпілотники, створені у стислі терміни, повністю відповідають цим реаліям.

Українська влада також підтвердила намір розширювати експорт озброєнь, відкриваючи представництва у Берліні та Копенгагені. Такий крок, за прогнозами уряду, забезпечить стабільний фінансовий потік і сприятиме подальшому масштабуванню виробництва.

Європейські держави, зі свого боку, розглядають впровадження моделі постійного оборонного фінансування, яка може посилити співпрацю з Україною та пришвидшити впровадження новітніх технологій у сфері безпеки.