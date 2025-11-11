Вівторок, 11 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Постачання озброєння Україні за програмою PURL триває без зупинок — НАТО

Денис Молотов
Денис Молотов
Постачання озброєння Україні за програмою PURL триває без зупинок — НАТО

Реалізація програми PURL, за якою союзники закуповують американське озброєння для України, відбувається без будь-яких перерв. Про це у понеділок, 10 листопада, повідомило Суспільне, посилаючись на слова неназваного представника НАТО.

📢 «Постачання триває, а нове обладнання вже прибуває до України», — зазначив співрозмовник видання.

За словами чиновника, партнери продовжують надавати кошти на нові пакети допомоги для Києва, а також готують додаткову підтримку.

☝️ «Перші чотири пакети — загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів — були профінансовані: Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня) і Канадою (24 серпня). Окрім уже профінансованих пакетів PURL, низка союзників працює над додатковими зобов’язаннями», — уточнив представник Альянсу.

У НАТО очікують, що найближчим часом ще більше держав-членів оголосять про нові пакети допомоги Україні.

📢 «Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові постачання тривають. Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було — постачання триває, нове обладнання прибуває до України», — підкреслив чиновник.

📦 Як відомо, список пріоритетних потреб України (PURL) передбачає постачання критично важливого американського обладнання, яке фінансується європейськими союзниками та Канадою. Координацію процесу доставки здійснює НАТО. До складу військових поставок входять засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше необхідне обладнання для українських сил оборони.

☝️ Нагадаємо, напередодні видання Axios повідомило, що експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України, відтермінували через шатдаун у США.

👉 Також було повідомлено, що сенатори США у понеділок, 10 листопада, підтримали компромісний законопроєкт, який має завершити найтриваліший шатдаун США в історії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

НАБУ розкрило масштабну корупційну схему у сфері енергетики

ВАЖЛИВО

Азербайджан модернізує збройні сили за зразком НАТО

ПОЛІТИКА

Боїв на фронті за добу поменшало на третину, Покровський напрямок залишається найгарячішим: карта від Генштабу

ПОДІЇ

У Кремінській громаді продовжують діяти програми допомоги ВПО та Захисникам

ЛУГАНЩИНА

НАБУ повідомили подробиці масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі»

ВАЖЛИВО

У РНБО зміни: звільнено двох заступників секретаря

ВЛАДА

На росії «прихована мобілізація» через великі втрати — ЦПД

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Bloomberg опублікували інфографіку, де показали, як Зеленський «розграбував» Францію

СТОПФЕЙК

Кількість боїв на фронті практично подвоїлась: на Покровському напрямку 84 боєзіткнення

ПОДІЇ

росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру: пошкодження у трьох областях

ВАЖЛИВО

Опалювальний сезон в Україні: більшість будинків уже з теплом

ВЛАДА

Рютте про засідання путіна: «Не бачу сенсу реагувати на його шоу»

ВАЖЛИВО

Посол України в Чехії про зняття українського прапора

ПОЛІТИКА

«Центренерго» заявило про повну зупинку генерації

ВАЖЛИВО

Президент Литви пообіцяв Україні підтримку з постачанням газу

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"