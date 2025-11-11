Постачання озброєння Україні за програмою PURL триває без зупинок — НАТО

Реалізація програми PURL, за якою союзники закуповують американське озброєння для України, відбувається без будь-яких перерв. Про це у понеділок, 10 листопада, повідомило Суспільне, посилаючись на слова неназваного представника НАТО.

📢 «Постачання триває, а нове обладнання вже прибуває до України», — зазначив співрозмовник видання.

За словами чиновника, партнери продовжують надавати кошти на нові пакети допомоги для Києва, а також готують додаткову підтримку.

☝️ «Перші чотири пакети — загальною вартістю близько 2 мільярдів доларів — були профінансовані: Нідерландами (4 серпня); Данією, Норвегією та Швецією (5 серпня); Німеччиною (13 серпня) і Канадою (24 серпня). Окрім уже профінансованих пакетів PURL, низка союзників працює над додатковими зобов’язаннями», — уточнив представник Альянсу.

У НАТО очікують, що найближчим часом ще більше держав-членів оголосять про нові пакети допомоги Україні.

📢 «Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові постачання тривають. Ніяких перерв у реалізації програми PURL не було — постачання триває, нове обладнання прибуває до України», — підкреслив чиновник.

📦 Як відомо, список пріоритетних потреб України (PURL) передбачає постачання критично важливого американського обладнання, яке фінансується європейськими союзниками та Канадою. Координацію процесу доставки здійснює НАТО. До складу військових поставок входять засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та інше необхідне обладнання для українських сил оборони.

☝️ Нагадаємо, напередодні видання Axios повідомило, що експорт американської зброї на суму понад 5 мільярдів доларів, призначеної для підтримки союзників по НАТО та України, відтермінували через шатдаун у США.

👉 Також було повідомлено, що сенатори США у понеділок, 10 листопада, підтримали компромісний законопроєкт, який має завершити найтриваліший шатдаун США в історії.