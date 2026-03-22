Україна працює з ЄС над блокуванням суден тіньового флоту

Денис Молотов
Фото: Затримане судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" рф.

Україна веде переговори з європейськими партнерами щодо впровадження законодавчих механізмів, які дозволять не лише зупиняти, а й конфісковувати нафту із суден так званого «тіньового флоту» рф. Про це в суботу, 21 березня, заявив шостий президент України Володимир Зеленський.

📢 «Поки війна триває… повинен тривати і тиск на агресорів. Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту», – наголосив президент.

Йдеться про танкери, які використовуються російська федерація для обходу санкцій та транспортування енергоресурсів.

☝️ За словами Володимира Зеленського, попри санкції з боку України, Великої Британії, Європейського Союзу та США, росія продовжує використовувати такі судна.

Він також зазначив, що ці перевезення включають не лише російську, а й Іранську нафту.

📢 «Системно транспортують не тільки російську, але й іранську нафту. Це реальні спільники. росія та іранський режим. Навіть в таких речах, як тіньовий флот, у них все фактично спільне. І загублюючи одне таке зло, іранський режим, треба пам’ятати, що і на друге зло повинен бути відповідний тиск», – заявив глава держави.

Нагадаємо, напередодні у Середземному морі військові Франції та Великої Британії затримали танкер Deyna, який належить до російського «тіньового флоту».

☝️ Це вже друге судно такого типу, затримане французькими військовими.

  • Водночас російська федерація попередила про можливість застосування військових засобів для супроводу суден, що забезпечують експорт її вантажів.
