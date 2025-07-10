Четвер, 10 Липня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЄС перерахував Україні ще 1 млрд євро з доходів активів рф

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС перерахував Україні ще 1 млрд євро з доходів активів

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Кошти надано за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Про це у четвер, 10 липня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

📢 «Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та “швидку відбудову”», — зазначив очільник уряду.

☝️ За словами Шмигаля, механізм Extraordinary Revenue Acceleration демонструє добрі результати, однак Україна наполягає на наступному кроці — повній конфіскації усіх активів держави-агресора.

📢 «На URC-2025 у Римі ми закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів», — наголосив прем’єр.

💶 Ініціатива ERA, започаткована країнами G7, передбачає фінансування для України у розмірі $50 млрд, з яких 20 млрд доларів надає Євросоюз.

👉 Поточна виплата в 1 млрд євро стала вже п’ятою з боку ЄС. Раніше в межах цієї програми Україна отримала:

  • 3 млрд євро — у січні;
  • 1 млрд євро — в березні;
  • 1 млрд євро — у квітні;
  • 1 млрд євро — в травні;
  • 1 млрд євро — у червні.

Таким чином, загальна сума фінансової підтримки від ЄС у рамках ERA наразі складає 7 млрд євро.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія активізувала перемовини з державами-членами ЄС щодо фінансування України, у бюджеті якої бракує до 19 мільярдів доларів на 2025 рік.

- Реклама-

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

НОВИНИ ТИЖНЯ

Понад 180 штурмів за добу: противник активно наступає на всіх напрямках

ВІЙНА

Барабанник гурту «Жадан і Собаки» приєднався до ЗСУ

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: «Росія забирає у США українські території», – Рютте

СТОПФЕЙК

У Повітряних силах повідомили подробиці нічної атаки

ВІЙНА

У День незалежності США підписано «Великий прекрасний закон»

ПОЛІТИКА

Генеральний штаб про ситуацію на фронті: відбулося 136 боїв, окупанти залучили 1436 дронів-камікадзе

ПОДІЇ

Повідомлено підозру «першій заступниці міністра будівництва та ЖКГ лнр»

КРИМІНАЛ

Поцілунки, перші дзвінки, усмішки й сльози: перші кадри із захисниками, які повернулися з полону

ЛУГАНЩИНА

86 бойових зіткнень на фронті: Покровський напрямок залишається найгарячішим

ПОДІЇ

Фейк: Україна планує замінувати західний кордон — Fox News

СТОПФЕЙК
Завантажити більше
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"