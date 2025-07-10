ЄС перерахував Україні ще 1 млрд євро з доходів активів рф

Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Кошти надано за рахунок прибутків, отриманих від заморожених російських активів. Про це у четвер, 10 липня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

📢 «Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше $18,5 млрд за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та “швидку відбудову”», — зазначив очільник уряду.

☝️ За словами Шмигаля, механізм Extraordinary Revenue Acceleration демонструє добрі результати, однак Україна наполягає на наступному кроці — повній конфіскації усіх активів держави-агресора.

📢 «На URC-2025 у Римі ми закликаємо партнерів разом з нами сформувати правові інструменти повної конфіскації всіх російських активів», — наголосив прем’єр.

💶 Ініціатива ERA, започаткована країнами G7, передбачає фінансування для України у розмірі $50 млрд, з яких 20 млрд доларів надає Євросоюз.

👉 Поточна виплата в 1 млрд євро стала вже п’ятою з боку ЄС. Раніше в межах цієї програми Україна отримала:

3 млрд євро — у січні;

1 млрд євро — в березні;

1 млрд євро — у квітні;

1 млрд євро — в травні;

1 млрд євро — у червні.

Таким чином, загальна сума фінансової підтримки від ЄС у рамках ERA наразі складає 7 млрд євро.

👉 Також нагадаємо, що Європейська комісія активізувала перемовини з державами-членами ЄС щодо фінансування України, у бюджеті якої бракує до 19 мільярдів доларів на 2025 рік.