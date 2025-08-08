П’ятниця, 8 Серпня, 2025
Україна отримає новий транш у 3,056 млрд євро від ЄС

Денис Молотов
Рада Європейського Союзу на засіданні, яке відбулося 8 серпня, затвердила надання Україні чергового фінансового пакета в межах механізму Ukraine Facility. Загальна сума допомоги, згідно з повідомленням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, становить 3,056 мільярда євро.

📢 «Це потужний сигнал довіри до нашого курсу реформ і здатності забезпечувати стабільність у найважчі часи. Вдячні данському головуванню за чітку підтримку. Кожне таке рішення наближає нас до сильної України в єдиній Європі», – зазначила Свириденко у своєму повідомленні в Telegram.

На сайті Ради ЄС також оприлюднено уточнення: сума затвердженого траншу становить 3,2 мільярда євро. За результатами оцінки, проведеної Єврокомісією на підставі запиту України від 6 червня 2025 року, зроблено висновок, що Київ досяг задовільного прогресу в реалізації низки структурних реформ.

📢 «Після оцінки Комісією запиту України на платіж, поданого 6 червня 2025 року, Рада дійшла висновку, що Україна задовільно виконала низку реформ, викладених у Плані для України, включаючи реформи державного управління, управління державними активами, людський капітал, децентралізацію та регіональну політику, зелений перехід, цифровий та агропродовольчий сектори, а також управління критично важливою сировиною», – йдеться у повідомленні.

Разом із тим, зазначається, що першочергово обсяг фінансування мав бути вищим – 4,5 мільярда євро. Проте зменшення суми траншу стало наслідком невиконання частини реформ, передбачених Планом України.

У відповідь на таке рішення, уряд України пообіцяв повністю дотриматися всіх умов програми, щоб забезпечити повноцінне фінансування у наступних кварталах.

☝️ Нагадаємо, 1 лютого 2024 року країни-члени ЄС під час саміту в Брюсселі схвалили програму фінансової допомоги Україні на загальну суму 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років. Програма Ukraine Facility передбачає щоквартальне перерахування коштів за умови виконання українською стороною 100 чітко визначених індикаторів.

Попередній транш в рамках цієї ініціативи Україна отримала у квітні 2025 року. Його обсяг склав 3,5 мільярда євро. Як і раніше, отримання подальших виплат напряму залежатиме від виконання умов і зобов’язань, визначених у стратегічному Плані України.

