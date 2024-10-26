$50 млрд для України остаточно погодили держави G7

Держави Великої сімки досягли згоди щодо механізму надання Україні позики в розмірі 50 мільярдів доларів. Вона фінансуватиметься коштом заморожених суверенних активів рф. Про це йдеться у заяві G7, зробленій під час щорічного саміту, що проходив на півдні Італії.

📢 «Ми, лідери Групи семи, досягли консенсусу стосовно того, як надати близько 50 млрд доларів за ініціативою Надзвичайні позики для прискорення доходів для України», — зазначено в офіційному документі.

Позики будуть виплачуватися й погашатися коштом відсотків від заморожених російських активів. Відбуватиметься це згідно з національним законодавством країн G7 та міжнародними правовими нормами.

📢 «Кошти позики виплачуватимуться кількома каналами для підтримки бюджетних потреб України, а також надання їй військової допомоги та сприяння у відновленні», — підкреслили у G7.

Також у заяві наголошується на намірі «розпочати виплати до кінця поточного року».

Зазначимо, що раніше стало відомо про плани адміністрації Джо Байдена виділити 20 мільярдів доларів у рамках своєї частки. Ці кошти частково буде розподілено на військову, а частково на фінансову допомогу Україні.

☝️ Нагадаємо, що Рада Євросоюзу остаточно схвалила рішення щодо виділення Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро. Його фінансуватимуть з податків на надприбутки заморожених російських активів.