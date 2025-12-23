Україна отримає новітні системи ППО SAMP/T NG

Франція надасть Повітряним силам Збройних сил України новітні комплекси протиповітряної оборони ППО SAMP/T NG. Про це у вівторок, 23 грудня, повідомила ініціатива French Aid to Ukraine у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

📢 «У 2026 році Франція поставить українським Повітряним силам неназвану кількість систем SAMP/T NG. SAMP/T NG стане найпотужнішою системою протиповітряної оборони в Україні. З Різдвом Христовим!», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія-виробник Thales офіційно підтвердила введення системи SAMP/T NG в експлуатацію у Франції та Італії. Перші серійні поставки цих комплексів заплановані саме на 2026 рік, що означає синхронні постачання і для України.

☝️ Таким чином, Україна отримає ППО SAMP/T NG вже в перший рік розгортання цих систем у країнах-операторах, що значно посилить можливості захисту повітряного простору від ракетних та авіаційних загроз.

👉 Нагадаємо, 17 листопада Україна та Франція підписали міждержавну угоду. Вона передбачає, зокрема, закупівлю та передачу Україні систем протиповітряної оборони SAMP/T нового покоління. Ці домовленості стали частиною довгострокової програми військової підтримки України з боку Парижа.

📌 Також стало відомо, що Велика Британія спрямує 600 млн фунтів стерлінгів, що перевищує 800 млн доларів, на посилення протиповітряної оборони (ППО) України. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час 32-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у вівторок, 16 грудня.