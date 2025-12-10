Україна готує фундаментальний документ про завершення війни

Україна завершує роботу над фундаментальним документом із 20 ключових пунктів, який має встановити параметри закінчення війни з росією. Найближчим часом напрацьований документ планують передати Сполученим Штатам. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у Телеграм у середу, 10 грудня.

📢 «Паралельно фіналізуємо роботу щодо 20 пунктів фундаментального документа, що може визначити параметри закінчення війни, і розраховуємо найближчим часом передати документ Сполученим Штатам… Тиждень може дати новини для всіх нас і для закінчення кровопролиття», – наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що документ створюється у співпраці з командою президента США Дональда Трампа, а також за участю європейських партнерів. За його словами, всі положення повинні бути «надійними та достойними для України».

Він також повідомив, що вже сьогодні планується розмова з американською стороною, яка стосуватиметься документа про процес повоєнної відбудови та економічного розвитку України.

Окремо Зеленський підтвердив, що 11 грудня відбудеться зустріч у форматі «коаліції охочих», головною темою якої стане майбутня система гарантій безпеки та недопущення повторної агресії з боку росії.

📢 «Ми виходимо з того, що мир не має альтернативи, і ключові питання – як змусити росію зупинити вбивства та що конкретно стримає росію від третього вторгнення», – підсумував Зеленський.

☝️ Нагадаємо, напередодні він інформував, що в межах обговорення «мирної угоди» опрацьовуються три документи:

рамковий документ, гарантії безпеки та окремий документ щодо післявоєнного відновлення України.

👉 Також повідомлялось, що адміністрація США під керівництвом президента Дональда Трампа активно обговорює різні варіанти завершення російсько-української війни. Серед можливих варіантів – так званий, «корейський сценарій».