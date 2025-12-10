Американський «корейський сценарій» для України: що пропонує Вашингтон? – ЗМІ

Адміністрація США під керівництвом президента Дональда Трампа активно обговорює різні варіанти завершення російсько-української війни, серед яких – так званий «корейський сценарій». Цей підхід передбачає фактичне «розділення» України вздовж лінії фронту з утворенням демілітаризованої зони, подібно до того, як це відбулося з Північною та Південною Кореями після війни 1950-1953 років.

Про це пише відомий журналіст Девід Ігнатіус у своїй колонці для The Washington Post від 10 грудня 2025 року, посилаючись на джерела серед американських, українських та європейських посадовців.

Ігнатіус зазначає, що попри агресивну та подекуди неадекватну риторику Трампа, перспективи укладення «мирної угоди» виглядають реалістичними. За його словами, майбутній мир для України має бути комплексним:

✅ суверенна держава з кордонами, захищеними міжнародними гарантіями;

✅ повноправний член Європейського Союзу;

✅ економіка, що відбудовується завдяки масовим інвестиціям з боку США та Європи.

Однак Трамп ризикує зірвати процес, якщо надто тиснутиме на шостого президента України Володимира Зеленського, змусивши Київ та союзників продовжити війну, попри її катастрофічні втрати.

Додатковим фактором напруження стала нова Стратегія національної безпеки США, яка викликала роздратування в Європі та ускладнила переговори.

Журналіст підтверджує, що в основі потенційної угоди лежать три ключові документи: безпосередньо мирний план, пакет гарантій безпеки та програма економічного відновлення України. Він детально описує можливі елементи домовленостей, акцентуючи на «камінцях спотикання» та компромісах.

Основні пункти запропонованої угоди

Пункт угоди Деталі Коментар від Ігнатіуса Членство в ЄС Україна приєднається до ЄС у 2027 році. США планують подолати опір Угорщини (головного скептика). “Це схоже на перемогу, враховуючи ненависть путіна до європейської інтеграції України”. Гарантії безпеки США нададуть гарантії, аналогічні статті 5 НАТО (колективна оборона). Ратифікація через Конгрес США. Європа підпише окремі гарантії. Суверенітет України “захищений від російського вето”. Україна наполягає на ратифікації Конгресом. Загальна армія ЗСУ — 800 тис. солдатів + Нацгвардія, без конституційних обмежень. “Корейський сценарій” для лінії зіткнення Припинення вогню вздовж лінії, демілітаризована зона (ДМЗ) та заборона важкого озброєння. Моніторинг як на DMZ між Північною та Південною Кореями. Не визнавати окуповані території рф. Україна претендуватиме на всю територію, як КНДР на півострів. Територіальні компроміси росія та США тиснуть на передачу ~25% Донеччини (під контролем рф). Трамп вважає, що Україна втратить її за пів року боїв. Київ відкидає “обмін територіями”. “Камінь спотикання”: Україна не погоджується на визнання втрат. Запорізька АЕС Не під контролем рф. США можуть взяти керування. Українські чиновники “зацікавлені” в цьому. Економіка та активи Заморожені російські активи (~100 млрд євро) на відновлення України. BlackRock створить Фонд розвитку з 400 млрд дол. інвестицій + участь Світового банку. “Великі інвестиції зі США та Європи” для відбудови.

Ігнатіус підкреслює, що Трампу доведеться укласти «розумну та довготривалу» угоду, інакше конфлікт не просто відновиться, а загостриться.

Найбільша помилка – ультимативний підхід «зараз або ніколи», який може змусити Україну продовжити боротьбу. Замість тиску на Зеленського, США мають співпрацювати з Європою, пропонуючи пакет гарантій та інвестицій, аби Київ «проковтнув гірку пігулку» територіальних компромісів.

Тиск США на Україну

Раніше ЗМІ повідомляли, що американська сторона вимагає від Зеленського згоди на територіальні втрати та інші поступки в рамках «мирного плану».

Європейські країни відкидають заяви Трампа про «перевагу» росії на фронті, наголошуючи на відсутності значних змін і прогресу агресора. Україна демонструє стійкість: наприклад, постійний представник при ООН Андрій Мельник заявив, що росія «отримає дірку від бублика, а не Україну».

Європа стурбована «рівновіддаленістю» США між союзниками та ворогами, що суперечить стратегічним і моральним принципам. Нова Стратегія нацбезпеки США лише посилила напругу в переговорах.

Загалом, «корейський сценарій» – це спроба «заморозити» конфлікт, але без визнання окупації, що може стати основою для довгострокового миру, подібно до корейського прецеденту, де обидві сторони претендують на всю територію.

Якщо угода відбудеться, вона може стати поворотним моментом, але ризики ескалації залишаються високими.

👉 Також нагадаємо, що член Палати представників Конгресу США від Кентуккі, республіканець Томас Массі оголосив про внесення законопроєкту, що передбачає вихід Сполучених Штатів з НАТО.