Україна долучиться до Європейського оборонного фонду

Україна відтепер може долучитися до Європейського оборонного фонду. Про досягнення відповідної угоди у четвер, 6 листопада, повідомило Суспільне з посиланням на представника Данського президентства в Раді ЄС.

📢 «У тісній співпраці з переговірниками з Європарламенту та Комісії нам вдалося забезпечити, щоб Україна відтепер могла брати участь у Європейському оборонному фонді. Це важливий крок для інтеграції української та європейської промисловості, на якому наполягали багато держав-членів протягом понад 1,5 року», — зазначив посадовець.

☝️ За інформацією, Верховна Рада України та Європейський парламент узгодили фінальний елемент пакета ReArm Europe. Документ передбачає низку змін до регламентів ЄС, спрямованих на мобілізацію ресурсів для досліджень, інновацій і виробництва в оборонній галузі.

Основні складові пакету включають:

мобілізацію бюджету ЄС для розробок і досліджень у сфері оборони, а також інвестицій у промислові потужності та інфраструктуру шляхом внесення змін до деяких регламентів ЄС;

для розробок і досліджень у сфері оборони, а також інвестицій у промислові потужності та інфраструктуру шляхом внесення змін до деяких регламентів ЄС; програми «Цифрова Європа» , Європейський оборонний фонд , Механізм «З’єднання Європи» ;

, , ; ініціативи STEP (Стратегічні технології для Європи) та «Горизонт Європа».

📌 Угода про асоціювання України до Європейського оборонного фонду відкриває шлях для участі українських підприємств у спільних розробках ЄС у сфері оборони.

Бюджет фонду на 2021–2027 роки становить 7,3 млрд євро, з яких:

2,7 млрд євро — на спільні оборонні дослідження у сфері оборони;

— на спільні оборонні дослідження у сфері оборони; 5,3 млрд євро — на проєкти розвитку потенціалу, що доповнюють національні внески.

Європейські чиновники підкреслюють, що це рішення стимулює інвестиції у військову мобільність, інновації та технології подвійного призначення, що посилить оборонну готовність Європейського Союзу.

☝️ Нагадаємо, у березні 2025 року Європейська рада закликала посилити європейську оборонну спроможність через масштабні спільні інвестиції.

👉 Раніше Європейська комісія відзначила значний прогрес України на шляху до членства в ЄС, наголосивши при цьому на необхідності посилити боротьбу з корупцією та прискорити судові реформи.