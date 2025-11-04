Прогрес є, але реформ бракує: ЄС оцінив шлях України до членства

Європейська комісія (ЄК) надала оцінку прогресу України на шляху її інтеграції до Європейського Союзу (ЄС), підкресливши відданість Києва курсу на євроінтеграцію та політичну стійкість у складних умовах війни. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на документ, підготовлений Єврокомісією та оприлюднений у понеділок, 3 листопада.

📢 «Нещодавні негативні тенденції, зокрема зростаючий тиск на спеціалізовані антикорупційні органи та громадянське суспільство, необхідно рішуче змінити», – сказано в проєкті тексту Єврокомісії.

Звіт, який є частиною загального аналізу щодо розширення ЄС, мають ухвалити 4 листопада. У ньому наголошується, що попри російську агресію, Україна зберігає темп реформ і демонструє помітні досягнення у впровадженні європейських стандартів. Брюссель відзначив прогрес у сферах державного управління, економічної стабільності та реформування системи правосуддя.

Водночас документ звертає увагу на необхідність додаткових зусиль у зміцненні незалежності судової влади та посиленні боротьби з організованою злочинністю. Особливе занепокоєння викликали події липня, коли з’явилися спроби встановити більший контроль Генерального прокурора над антикорупційними органами. Хоча ці рішення були швидко скориговані після суспільного протесту, інцидент привернув увагу європейських партнерів.

Боротьба з корупцією 👇

Єврокомісія наголосила, що ефективна боротьба з корупцією залишається ключовою умовою вступу України до ЄС. Брюссель закликає Київ гарантувати прозорість державних інституцій і не допустити тиску на незалежні структури, які забезпечують контроль за владою.

☝️ Попри широку підтримку України серед держав-членів Євросоюзу, швидке приєднання до блоку наразі не прогнозується. Дипломати визнали, що процес членства може супроводжуватись значними викликами і потребує часу для глибоких реформ.

Український уряд неодноразово наголошував, що прагне завершити переговори про вступ до кінця 2028 року. У Єврокомісії вважають, що така мета є амбітною, але досяжною за умови активізації реформ, особливо у сфері верховенства права.

У документі також запропоновано посилити захист демократичних стандартів у майбутніх договорах про членство, щоб запобігти відступу від зобов’язань після вступу до ЄС.

📢 «Щоб гарантувати, що нові держави-члени продовжуватимуть захищати та підтримувати свої досягнення у сфері верховенства права, демократії та основних прав, Комісія вважає, що майбутні договори про приєднання повинні містити більш надійні гарантії проти відступу від зобов’язань, взятих під час переговорів про приєднання», – йдеться у проєкті звіту.

Як повідомляв журналіст Рікард Йозвяк із Радіо Свобода, у вівторок Єврокомісія представить звіт про прогрес України та інших кандидатів. За його словами, рейтинг України оцінюється «здебільшого позитивно», що підтверджує її послідовний рух до Європи.

👉 Нагадаємо, цієї осені Україна завершила двосторонній скринінг з Єврокомісією, який тривав із липня 2024 року. Це стало важливою віхою у процесі інтеграції, після якої держави-члени ЄС отримають офіційні звіти для ухвалення рішення про початок переговорів з Україною у різних секторах політики.